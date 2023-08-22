Наконец-то встретились: Григорий Решетник показался с женой в Чехии, но нарвался на хейт

Звездный телеведущий Григорий Решетник несколько недель не видел своей жены Кристины, которая с детьми отдыхала за границей. Теперь супруги наконец-то встретились, однако не в Украине. Решетник показал милое видео с женой в Чехии, однако нарвался на хейт.

Подписчики не впервые критикуют артиста за фото из-за границы. Сам Решетник уже отвечал на критику относительно поездок в другие страны.

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Теперь Григорий и Кристина приехали в Чехию. Оказывается, пару пригласили на день рождения. Жена ведущего показала фото с празднования именин своей подруги. Интересно, что Решетник был ведущим на празднике, также там выступала Ирина Билык.



Григорий Решетник выступил в Праге / Скриншот по инстаграм-сторис

"Наконец-то встретились", – написал мужчина. Похоже, они впервые увиделись после того, как Кристина несколько недель провела с детьми на море за границей.

На видео звездная пара предстала в невероятных образах – Решетник был в черном костюме, а его жена – в коротком платье, с собранными волосами и на каблуках.

Поклонники были в восторге от вида пара и порадовались, что они наконец-то встретились:

"Ну, наконец! Вы невероятны!"

"Невероятно гармоничная и хорошая пара".

"Это любовь! Глаза сияют у обоих и это не скрыть".

"Боже, какая вы шикарная пара, глаз не отвести от вас".

Однако нашлись и те, кто раскритиковал ведущего за поездки за границу. Некоторые украинцы считают, что Григорию нужно идти в ВСУ:

"Берите пример с Тараса Тополи и его жены. Трое деток, а он все время был на передовой и никогда с женой не кичились столько на экране".

Греша, достаточно красоваться на камеру, замены наших ребят из ВСУ».

"В настоящее время это совсем неактуально".

"Позор вам. Отец троих сыновей, а прячетесь за своим трудом, за тремя сыновьями… Ничего не вижу хорошего в вашей паре. Дождитесь победы наших защитников, а потом уже и жирите, как совесть позволить…"

"Перетрудились?"

Супруги Решетников критикуют не впервые

Звездный ведущий Григорий Решетник часто выезжает за границу, ведь он имеет на это разрешение – многодетный отец. Однако едва ли не каждая его поездка завершается критикой от поклонников. В частности: