Наконец-то встретились: Григорий Решетник показался с женой в Чехии, но нарвался на хейт
Источник:Григорий Решетник
Звездный телеведущий Григорий Решетник несколько недель не видел своей жены Кристины, которая с детьми отдыхала за границей. Теперь супруги наконец-то встретились, однако не в Украине. Решетник показал милое видео с женой в Чехии, однако нарвался на хейт.
Подписчики не впервые критикуют артиста за фото из-за границы. Сам Решетник уже отвечал на критику относительно поездок в другие страны.
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Теперь Григорий и Кристина приехали в Чехию. Оказывается, пару пригласили на день рождения. Жена ведущего показала фото с празднования именин своей подруги. Интересно, что Решетник был ведущим на празднике, также там выступала Ирина Билык.
Григорий Решетник выступил в Праге / Скриншот по инстаграм-сторис
"Наконец-то встретились", – написал мужчина. Похоже, они впервые увиделись после того, как Кристина несколько недель провела с детьми на море за границей.
На видео звездная пара предстала в невероятных образах – Решетник был в черном костюме, а его жена – в коротком платье, с собранными волосами и на каблуках.
Поклонники были в восторге от вида пара и порадовались, что они наконец-то встретились:
- "Ну, наконец! Вы невероятны!"
- "Невероятно гармоничная и хорошая пара".
- "Это любовь! Глаза сияют у обоих и это не скрыть".
- "Боже, какая вы шикарная пара, глаз не отвести от вас".
Однако нашлись и те, кто раскритиковал ведущего за поездки за границу. Некоторые украинцы считают, что Григорию нужно идти в ВСУ:
- "Берите пример с Тараса Тополи и его жены. Трое деток, а он все время был на передовой и никогда с женой не кичились столько на экране".
- Греша, достаточно красоваться на камеру, замены наших ребят из ВСУ».
- "В настоящее время это совсем неактуально".
- "Позор вам. Отец троих сыновей, а прячетесь за своим трудом, за тремя сыновьями… Ничего не вижу хорошего в вашей паре. Дождитесь победы наших защитников, а потом уже и жирите, как совесть позволить…"
- "Перетрудились?"
Супруги Решетников критикуют не впервые
Звездный ведущий Григорий Решетник часто выезжает за границу, ведь он имеет на это разрешение – многодетный отец. Однако едва ли не каждая его поездка завершается критикой от поклонников. В частности:
- В мае Григорий с Кристиной уехали в Рим и выкладывали фото из Италии. Их подвергли критике. Тогда шоумен отреагировал на хейт и напомнил, что уехал за границу с рабочими целями, а не для отдыха. Он добавил, что не политик, поэтому не должен отчитываться перед подписчиками.
- А в ноябре 2022 года Григорий Решетник получил много хейта за фото с супругой в Праге. Поклонники тогда подвергли критике ведущего, потому что не все мужчины могут уезжать, месяцами не видятся с семьями.
- Тогда за него заступалась жена. Кристина заявила, что, несмотря ни на что, нужно радоваться и дарить людям положительные эмоции.