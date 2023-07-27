Помогите найти, – Решетник предложил снять в Украине шоу о "Холостяке" пожилого возраста

В США сняли шоу "Холостяк" со зрелым героем – 71-летним Джерри Тернером. Ведущий украинского шоу Григорий Решетник вдохновился этим примером и предложил снять и в Украине "Холостяка" с героем зрелого возраста.

Решетник опубликовал фото американца-героя. Он обратился к украинкам с просьбой предложить кандидатуру на роль главного героя шоу "Золотой Холостяк" в Украине.

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Он отметил, что в сети были поражены внешним видом Джерри Тернера.

Многие отмечают, что он выглядит очень молодо и шутит о том, что хотел бы выглядеть таким же в 71 год. Кто им может стать, пишите в комментариях своих кандидатов… Дорогие женщины, помогите и нам найти такого зрелого холостяка в Украине,

– написал Решетник.

В комментариях украинцы отреагировали на предложение ведущего и отметили, что сложно будет найти такого человека:

"К сожалению, не тот уровень жизни, чтобы так выглядеть… нужно быть реалистами",

"В Украине, к сожалению, не такой образ жизни. Наши холостяки зрелого возраста так не выглядят",

"А то, что в Украине средняя продолжительность жизни мужчины 66-68 лет? И какое качество той жизни… Ну какой-то хайп — непонятный и неуместный",

"К сожалению, в нашей стране холостяки в таком возрасте доживают свой возраст, а не живут по полной, как в Америке. Что очень грустно".

"Гриша, мне 35, но похожу на он, если что".

"Тот случай, когда до конца сезона нужно не найти любовь, а хотя бы дожить".

В то же время некоторые подписчики предложили кандидатуру известно шеф-повара: "Эктор Хименес-Браво, не столь зрелый, но тоже красивый".

Напомним, что предыдущий "Холостяк" Алекс Топольский живет за границей уже долгое время. Последние месяцы он находится в Таиланде. Алекс признался, что пока он не планирует возвращаться в Украину.