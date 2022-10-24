Григорий Решетник хочет усыновить детей: "Возможно, не только четвертого, но и пятого"

У ведущего "Холостяка" Григория Решетника трое сыновей, однако он всегда мечтал о большой семье. Так что многодетный отец всерьез задумывается над тем, чтобы усыновить ребенка после войны. Может быть, даже не одного.

Об усыновлении семья Решетников задумалась еще в марте, когда увидела кадры эвакуации малышей из прифронтовых регионов. Фото и видео с оставшимися без родителей детьми довели жену шоумена до слез.

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Григорий Решетник хочет усыновить ребенка

"В марте, я помню, увидела фото и видео, как эвакуировали детей с востока, юга. Из Харькова тоже там были детки. Крошечные, их перевозили на автобусах. И это просто до слез, когда их много, просто штабелями положили", – вспомнила Кристина Решетник.

Супруги выяснили, что малышей вывезли в детдом на Закарпатье, и отправились туда с гуманитарной помощью. Там жена ведущего почувствовала, что крохи в колясках хотят ласки и любви, поэтому первая предложила мужу: "Ты готов взять четвертого ребенка, если бы это был усыновленный? Я хотела бы очень".

Поскольку во время войны процесс усыновления невозможен, после победы Решетники хотят стать приемными родителями, и, возможно, даже не для одного малыша. Трое их сыновей мечтают и о брате, и о сестре.

Возможно, не только четвертого, но и пятого. Мы считаем, что во время войны обязанность каждой семьи – думать об усыновлении. Душа разрывается, потому что хочется сразу всем помочь. Но усыновление – это очень ответственная вещь,

– подчеркнул Григорий Решетник.

Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма жены шоумена