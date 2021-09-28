Граймс впервые прокомментировала разрыв с Илоном Маском

Канадаська певица Граймс рассталась с известным инжеренером и миллионером Илоном Маском. Через несколько дней после неожиданной новости она дала шутливый комментарий журналистам, связав его с колонизацией спутника Юпитера.

Отношения пары Илона Маска и Граймс длились три года. За это время они даже успели родить и воспитать сына под именем X Æ A-12. Впрочем, как и многие предыдущие отношения Илона, эти отношения тоже не увенчались долгосрочным успехом. Но пара продолжает жить в одном доме, чтобы совместно воспитывать сына.

К слову Илон Маск разошелся с певицей Граймс, которая родила ему сына

Граймс о расставании

Журналисты попросили Граймс прокомментировать разрыв, на что та ответила:

Я буду колонизировать Европу (одну из лун Юпитера, – Showbiz 24) отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны,

– заявила артистка.



Граймс и Илон Маск на Met Gala 2018 / Фото Getty Images

Что известно об отношениях Илона Маска из Граймс