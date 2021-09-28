Граймс впервые прокомментировала разрыв с Илоном Маском
Источник:Page Six
Канадаська певица Граймс рассталась с известным инжеренером и миллионером Илоном Маском. Через несколько дней после неожиданной новости она дала шутливый комментарий журналистам, связав его с колонизацией спутника Юпитера.
Отношения пары Илона Маска и Граймс длились три года. За это время они даже успели родить и воспитать сына под именем X Æ A-12. Впрочем, как и многие предыдущие отношения Илона, эти отношения тоже не увенчались долгосрочным успехом. Но пара продолжает жить в одном доме, чтобы совместно воспитывать сына.
К слову Илон Маск разошелся с певицей Граймс, которая родила ему сына
Граймс о расставании
Журналисты попросили Граймс прокомментировать разрыв, на что та ответила:
Я буду колонизировать Европу (одну из лун Юпитера, – Showbiz 24) отдельно от Илона для лесбийской космической коммуны,
– заявила артистка.
Граймс и Илон Маск на Met Gala 2018 / Фото Getty Images
Что известно об отношениях Илона Маска из Граймс
- Впервые о знаменитой паре заговорили в мае 2018 года, когда Илон Маск впервые вышел в свет с эпатажной певицей Граймс. Тогда они стали гостями Бала Института костюмов Met Gala в Нью-Йорке.
- После этого их невозможно было увидеть на публике, но в январе 2020 года публика узнала, что Граймс беременна от Илона Маска.
- Знаменитости стали родителями 4 мая 2020 года, у них родился мальчик, которого назвали X Æ A-12 Маск. Для миллиардера сын стал шестым ребенком, а для певицы – первенцем.
- В июне прошлого года мать Маска, Мэй, заявляла, что не вмешивается в личную жизнь пары и не спрашивает, планируют ли они жениться. Похоже, для Граймс с ее нестандартными взглядами на жизнь официальный брак не был обязательным.