Педан говорит, что знал, как быстро собраться, что произошло в утро 24 февраля, и даже успел побриться, хотя этого и не понимала жена. Проблем со спальниками и продовольствием на первое время у него не было, однако самое важное, что он сделал – это с друзьями прошел инструктаж от бойца ТРО.

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Мужчина говорит, что с друзьями пошел учиться к своему куму Алексею, который является инструктором по стрельбе. Он проводил курсы первой медицинской помощи и самообороны.

Буквально за неделю до войны мы ушли и работали с оружием, учились, как стрелять, прошли первую медицинскую помощь. Хоть ребята хотели только пострелять, но я попросил комплексно к этому подойти, включая медицину: курс медицинской помощи, как реагировать в опасных ситуациях…

– вспомнил Педан.

В частности он использовал один из важных советов своего кума: всегда иметь в пол полный свой бак автомобиля. Именно это его и выручило, когда он эвакуировался 18 часов из Киева в Хмельницкий со своей семьей:

"Правило имело название "половина бака". То есть, если у тебя пол бака в автомобиле остается наполненным, то ты заливаешь его до полного. Ведь на пол бака можно доехать километров 500, и вот как раз у меня где-то ¾ бака было и я доехал до мамы". Но, несмотря на все приготовления, он отрезал себе мысль о реальной войне.

"Застал 24 февраля так, как и все – до последнего не верил, что что-то будет, у нас единственная Лера (дочь, – 24 канал) имела собранный тревожный чемоданчик. Война застала в постели, нас разбудили взрывы и телефонные звонки… Мы все в это не верили, не хотелось в это верить на самом деле. Настолько отрезали эту мысль…", – говорит Александр.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате