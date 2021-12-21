Готов работать с психологом, – Екатерина Репяхова об отношениях с мужем после конфликта

В семье известных украинских супругов – Екатерины Репяховой и Виктора Павлика длится сложный период в жизни. Недавно влюбленные поругались и Екатерина не была уверена, что после этого они будут вместе. А теперь блогерша заявила, что мужчина готов работать с психологом, чтобы сохранить семью.

Между бывшей и нынешней женой музыканта разгорелся конфликт, в результате которого Репяхова подала иск на Созаеву в суд. Однако в этой ситуации Павлик не поддержал любимую. Похоже, именно из-за этого супруги серьезно поругались.

К теме После слез в сторис: жена Виктора Павлика рассказала о кризисе в семье

Отношения Репяховой и Павлика после ссоры

В инстаграм-сториз блогерша объяснила, почему поругалась с любимым, однако всех подробностей не раскрывала: "Моему мужчине в течение многих лет говорили, что он виноват во всех грехах. В несостоятельности, в несамостоятельности другого человека "виновен" мой муж. И даже в смерти собственного сына. С этим очень тяжело жить. Виктор Павлик очень мнительный человек. Другой человек это очень хорошо знает и давит на его слабые места".

Мой муж готов работать над этим чувством вины, работать с психологом. Ради нашей семьи,

– добавила Репяхова.

Блогерша отметила, что Виктор Павлик слишком добр, а другой человек этим пользуется. Екатерина не может спокойно наблюдать за этим: "Но мы справимся. Ради Михасика! Муж пообещал мне, что в нашей семье больше никогда не будет зла". Вероятно, "другим человеком" Екатерина называет экс-жену любимого – Ларису Созаеву.

Более того, отметила, что никогда не скажет о муже ничего плохого, даже если не со всем соглашается. Ведь он отец ее сына: "Ведь Виктор Павлик добр, чуток, заботлив. И это я говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла".

Екатерина Репяхова о Викторе Павлике / Скриншоты инстаграм-сториз блогерши

В то время, когда семья переживает сложный период, Виктор Павлик в инстаграме как никогда часто говорит о любви к сыну и жене. Он отмечает, что любит Михасика и его маму.