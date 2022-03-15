Горжусь быть в этом лайнапе, – Дорофеева и "Нервы" иронически реагируют на запрет выступать в РФ

15 марта 2022 , 14:12
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Тоталитарная империя поразила мир новой выходкой. Кремль выпустил список артистов, которым запрещено выступать в РФ. Под табу все, кто осудил войну в Украине, в частности, Надя Дорофеева и группа "Нервы". Как они реагируют на это решение, читайте дальше.

Список запрещенных в России артистов получила одна из московских групп, которая должна была выступать в минувшие выходные в одном из столичных баров, передает 24 канал. "Документ" быстро дошел до звезд украинского шоу-биза и разлетелся по сети. 

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В нем говорится о запрете не только на концертную деятельность непокорных артистов, но и на:

  • экстремистскую символику;
  • государственную символику Украины;
  • "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации";
  • "аудиовизуальные и фотографические материалы, касающиеся проведения специальной военной операции в Украине".

За нарушение кремлевских правил артистам светит административная или уголовная ответственность.

Надя Дорофеева

Горжусь быть в этом лайнапе (списке – ред.). Остановите войну в Украине, 
– написала Надя Дорофеева в инстаграме

Пост певицы прокомментировал лидер российской группы "Нервы" Женя Мильковский: "Надю, у нас с тобой вышел альбом и государство бесплатно его пиарит".

Надю Дорофееву запретили в России: фото 

Группа "Нервы"

"Если кто не понял то это список запрещённых артистов РФ. "Эй! Посмотрите какой ужас! Женя Мильковский против войны! Он просит мира! Кошмар! Запретить его! Не нужны нам в России такие артисты!", – написал лидер группы "Нервы" Женя Мильковский в своем инстаграме

Если я здесь – значит, я все правильно делаю… Зря старались! Чернила только потратили. Я и не собирался. Вы просто забыли что у людей бывает мораль, совесть,
– эмоционально добавил музыкант.

Каких украинских артистов запретили в РФ 

  • Монатик;
  • "Океан Ельзи";
  • Надя Дорофеева;
  • Настя Каменских;
  • Макс Барских;
  • Светлана Лобода;
  • Вера Брежнева; 
  • Alekseev. 
Напомним, Макс Барских опередил Кремль. Во вторую неделю войны он запретил использовать свою музыку в России – на радио, на телеканалах, в фильмах и сериалах, где они звучали как саундтреки.
Автор: Марина Джура