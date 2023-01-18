Горы возвращают к жизни, – Лилия Ребрик показала живописное фото из Карпат
Источник:Лилия Ребрик
Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась фото из командировки. Она показала, что находится в Карпатах, а горы возвращают ее к жизни.
Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась новым фото на своей странице. Она показала, где находится во время съемок.
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Лилия Ребрик отдыхает в Яремче
Актриса и ведущая рассказала, что отправилась в командировку в горы. Судя по локации, Лилия Ребрик находится в Яремче – сердце украинских Карпат. Звезда рассказала, что горы возвращают ее к жизни после трагических новостей.
Дышу. Вдохновляюсь. Унимаю боль, что жжет изнутри. Горы всегда спасают в такие дни, дают точку опоры, возвращают к жизни. Это судьба, что именно сейчас я здесь, в командировке, на съемках. Кажется, мне это было просто нужно,
– призналась Лилия Ребрик.
Для фото актриса позировала на фоне живописных гор и у реки. Она предстала в бежевых брюках и ярко-красном свитере, накинув сверху пальто.
Лилия Ребрик / Фото из инстаграма Лилии Ребрик
Где бывает Лилия Ребрик
- Еще в 2022 году актриса и ведущая по случаю рабочих съемок посетила Чернигов – город, один из первых вступивший в борьбу с российским оккупантом.
- Впоследствии Лилия Ребрик показала, как к Новому году готовится Одесса. Звезда призналась, что раньше город сиял, повсюду была музыка и туристы, а теперь Одессу окутывает тьма и звуки генераторов.
- На зимние праздники знаменитость решила не изменять традициям и поехала к родителям в Черновцы вместе с дочками. Там она сделала семейное фото и провела время на рождественском катке.