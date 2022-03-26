"В город зашли танки": Иван Дорн отреагировал на вторжение россиян в его родной Славутич

26 марта стало известно, что российские танки вошли в украинский город Славутич. Там родился и вырос музыкант Иван Дорн. Он подчеркнул, что город уже в течение двух недель находится в изоляции.

Армия Путина продолжает уничтожать украинские города и мирных людей. В субботу, 26 марта, российские танки вошли на территорию города Славутич, где захватили городскую больницу.

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Иван Дорн о российских танках в Славутиче

Музыкант родился в Славутиче, его детство и юность прошли там. Он всегда с любовью и нежностью говорит об этом городе.

Славутич – это город в Киевской области, расположенный недалеко от Чернобыльской АЭС. Он полностью изолирован уже более 2 недель. А 26 марта в город вошли российские танки.

Сегодня в Славутиче люди вышли на митинг за Украину, против российских военных. Российская армия и техника уже в городе. Вчера его уже обстреливали снайперы,

– написал Иван под видео, в котором рассказывал о родном городе.

Также артист обратился к российским солдатам: "Нападая на Славутич, вы нападаете на людей из разных стран, которых переселили в Украину для устранения последствий взрыва на Чернобыльской АЭС. Это лучшие умы Украины, России, Белоруссии, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, Азейбарджана. Вы нападаете на мир".

Иван Дорн рассказал о Славутиче: смотрите видео онлайн