Канадская модель с болезнью витилиго Винни Харлоу сейчас наслаждается отдыхом на яхте вместе с друзьями. Впрочем, она не забывает о фанатах и радует их очаровательными фото в купальнике.

​Сексуальная Винни Харлоу

Пикантные фото звезда публикует уже не первый день, поэтому они собрали уже по 300 тысяч лайков. Для отдыха 26-летняя модель выбрала стильный купальник от Allure Essentials, который состоял из трусиков на грубых завязках и маленького бюстгальтера, который едва скрывал грудь. Купальный костюм был выполнен в темных тонах с вкраплениями синих и желтых цветов.

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Главной изюминкой купальника Винни стали завязки на талии, которые часто использует Ратаковски в разработке собственных купальников от Inamorata. Девушка распустила свои пышные черные волосы и была полностью без макияжа. Снимки на борту яхты вышли очень эффектными.

Стоит добавить, что на снимках Харлоу больше всего щеголяла своей торчащей грудью и ягодицами, что сразу подметили поклонники.