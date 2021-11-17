Гордон, Дудь и Притула возглавили рейтинг самых популярных блогеров в Украине
Источник:Internews Ukraine
Из года в год влияние блогеров на общество растет – люди все чаще "заходят" в ютуб или листают ленту инстаграма, чем включают телевизор. Так, появился рейтинг самых популярных блогеров в Украине. Как ни странно, его возглавил Дмитрий Гордон, а среди лидеров нашлось место Шарию.
Благодаря ежегодному опросу "отношение населения к СМИ и потребление различных типов медиа" удалось определить блогеров, за которыми украинцы следили больше всего в течение 2021 года. Больше всего среди них журналистов, однако не менее популярными являются политики и общественные активисты.
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Рейтинг самых популярных блогеров
- интервьюер и телеведущий Дмитрий Гордон – 18 процентов;
- журналист и видеоблогер Юрий Дудь – 11 процентов;
- шоумен и общественный деятель Сергей Притула – 10 процентов;
- блогер и экс-журналист Анатолий Шарий – 7 процентов;
- ведущая "5 канала" Янина Соколова – 4 процента;
- ведущий "Телевидения Торонто" Майкл Щур – 3 процента;
- журналист "Эспрессо" Виталий Портников – 3 процента;
- блогер канала "Вата Шоу" Андрей Полтава – 3 процента;
- экс-нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский – 2 процента;
- главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов – 2 процента.
Рейтинг самых популярных блогеров в Украине за 2021 год / Фото Internews Ukraine
Отметим, среди 20 самых успешных блогеров нашлось место нардепу от "Европейской Солидарности" Алексею Гончаренко (11 место), общественному активисту и бывшему политзаключенному Сергею Стерненко (17 место) и экс-министру иностранных дел Павлу Климкину (последнее 20 место).