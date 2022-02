На "Голос страны" пришел парень, который был влюблен в Анну Тринчер

6 февраля на "слепых прослушиваниях" 12 сезона "Голоса страны" выступил Михаил Цар, который уже участвовал в детском "Голосе". Парень растрогал нежной песней и рассказал, что был влюблен в Анну Тринчер.

Михаил мечтает о большой сцене и верит, что проект станет началом его вокальной карьеры. Звездных тренеров он покорил исполнением лирической композиции Джона Ледженда All of me.

Михаил Цар выступил на "Голосе страны"

Парень уже участвовал в "Голосе. Дети". Тогда он был в команде Натальи Могилевской и дошел до финала, но победил Роман Сасанчин. Во взрослом проекте 21-летний вокалист из Черновцов будет бороться за победу в команде Святослава Вакарчука.

Михаил мечтает стать певцом, чтобы уйти с той работы, которая не приносит ему удовольствия. В настоящее время он работает продавцом-консультантом в мебельном комплексе.

Михаил Цар на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн

Вокалист вспомнил, как во время участия в детском "Голосе" он влюбился в Анну Тринчер. Девушка стала его первой любовью. Вместе с Аней Михаил выступал на этапе вокальных "боев". Тогда после выступления он перед всей страной признался Тринчер в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Девушка была очарована таким трогательным жестом и сказала, что всегда будет помнить Михаила.

Михаил Цар признался Анне Тринчер в любви: смотрите видео онлайн

Отметим, сейчас Анна Тринчер встречается с блогером Александром Волошиным. Недавно парень сделал ей предложение, пара готовится к свадьбе.