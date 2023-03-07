"Давайте только без Потапа": на "Голосі країни" объявили кастинг нового сезона

Певческое талант-шоу "Голос країни" возвращается. Продюсеры объявили кастинг нового сезона и пообещали, что он будет особенным. Они планируют объединить музыкой украинцев, разбросанных по всему миру.

Команда "Голоса країни" сообщила, что будет снимать 13 сезон, несмотря на полномасштабную войну, чтобы "поддержать украинский народ, который больше года непреклонно борется за жизнь и свободу".

Читайте также Надеюсь, они не обижены, – Елена Кравец впервые призналась, вернется ли в "Квартал 95"

На "Голосі країни" объявили кастинг нового сезона

Участниками 13-го сезона шоу "Голос країни" могут стать вокалисты от 16 лет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте и снять свое пение на видео. Лучших прослушают музыкальные продюсеры проекта.

Когда гудят пушки, голос народа должен звучать как можно громче, поэтому мы решили запустить особый сезон "Голоса країни", объединяющий музыкой талантливых украинцев, разбросанных сейчас по всему миру. Этот сезон преследует цель привлечь внимание к нашей смелости, отважности, креативности и безграничному таланту,

– прокомментировал продюсер Владимир Завадюк в инстаграме.

Кстати, звезд, которые сядут в тренерские кресла 13-го сезона "Голоса країни", объявят вскоре. В комментариях пишут, что ждут возвращения Тины Кароль и просят взять Юлию Санину из The Hardkiss. "Давайте только без Потапа и Монатика, достаточно их тянуть и отбеливать их репутацию", – написала одна из зрительниц.