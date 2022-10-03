Родные участника "Голоса страны" страдают от оккупации в Херсоне

На "Голосе страны" за победу сразится Евгений Бичасный. После возвращения проекта на экраны мужчина рассказал, что его родные остались в оккупированном Херсоне, страдают там от "тихого террора".

Участник команды Нади Дорофеевой – Евгений Бичасный рассказал, как война изменила его жизнь. Когда Евгений впервые выходил на сцену "Голоса страны", то и представить не мог, что совсем скоро его родной город окажется в оккупации.

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Участник "Голоса страны" об оккупации Херсона

Евгений поделился, что его родители, брат, другие родственники и друзья уже больше 7 месяцев живут в оккупации. Они и дальше страдают от "тихого террора". Семья вокалиста не сдается и продолжает верить в то, что совсем скоро Херсон вернется домой, что там снова будет развиваться сине-желтый флаг.

Все мои ближайшие родственники, родители, брат, семья и другие находятся в Херсоне, в оккупации. Но все мы держимся, верим в нашу страну. Надеюсь, что совсем скоро мой родной Херсон вернется домой и там развеется украинский флаг,

– поделился Евгений в видеообращении.

Выступление Евгения Бичасного на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

К сожалению, многим участникам "Голоса" пришлось покинуть Украину из-за войны. Дочь популярного композитора Константина Меладзе – Лия уехала в США. 16-летняя Диана Матвийчук долгое время была в Германии, поскольку ее родной Ирпень тоже был в оккупации. Но все верят, что совсем скоро ВСУ выгонят российских захватчиков из наших земель.