Добавим мощи тем, кто защищает нас, – Горбунов объяснил, какая благотворительная цель "Голоса страны"

Уже 2 октября на ТЕТ стартует продолжение 12 сезона шоу "Голос страны", которое "заморозили" в феврале. Продюсеры проекта отмечали, что в нем появится благотворительная составляющая. Кому и как будут помогать зрители, читайте ниже.

Как сообщает прессслужба "1+1", "Голос страны 12" объединился с фондом "Повернись живим" и благотворительной платформой Dobro UA, чтобы собрать 3 миллиона гривен на большой комплект средств аэроразведки.

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Юрий Горбунов о благотворительной цели "Голоса страны 12"

В вокальном проекте хотят, чтобы голоса телезрителей стали глазами военных, поэтому открывают сбор на "железных птиц", которые помогут корректировать спасательную работу, своевременно отслеживать опасность и планировать наступательные действия:

квадрокоптер Matrice 300 RTK, осуществляющий разведку с безопасного расстояния;

17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Ведущий "Голоса страны" Юрий Горбунов поддерживает и возвращение проекта на экраны, и его благотворительную составляющую. Он убежден, что песня – это один из элементов таблетки реабилитации наших душ.

Песня – это лекарство, это вдохновение, настроение, поэтому она обязательно должна вернуться. Такого проекта ждет страна. И мы попытаемся вернуть то, что прервала война. И все вместе поблагодарим ВСУ, что можем это сделать сейчас. И обязательно вместе добавим мощи тем, кто защищает нас,

– выразился Юрий Горбунов.

Как зрители "Голоса страны" будут сбрасыватся на квадрокоптер и дроны

Поклонники "Голоса страны" могут внести свой вклад на платформе Dobro UA или отправить благотворительную смс-ку на номер 88007, ее стоимость составляет 10 гривен. Так, тысячи смс-голосов смогут стать громкой народной поддержкой для украинской армии!

"Пока раздается украинская песня, а глаза аэроразведки видят цель – мы приближаем победу. Сохраним Украину, как можно больше жизней наших защитников и все вместе ускорим освобождение родной земли от российских захватчиков", – призывают в "Голосе страны 12".

Ведущие "Голоса страны 12" Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото из прессслужбы "1+1"