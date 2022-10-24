Участница "Голоса страны-12" рассказала о маме и брате в Славянске, которые не успели выехать

В 8 выпуске "Голоса страны-12" показали вокальный батл Тины Колодий и Анны Киндзерской из команды Святослава Вакарчука. Тина призналась, что ее мама и брат не успели выехать из прифронтового Славянска.

Полномасштабная война застала Тину Колодий в Киеве, в то время как ее семья осталась на Донбассе. Мама и брат вокалистки до сих пор в Славянске, где нет ни света, ни воды. Об этом она рассказала в 8 выпуске "Голоса страны-12", который отсняли до 24 февраля, но дополнили актуальными комментариями участников.

На тему Оля Полякова расплакалась в эфире 12 сезона "Голоса країни"

Семья участницы "Голоса страны" живет под обстрелами в Славянске

Моя мама, брат, 7 собак и котик остаются в Славянске под обстрелами, без света, без воды, без газа,

– поделилась Тина Колодий.

Девушка, которая после вокальных боев попала в команду "Второго шанса", рассказала, что регулярно звонит маме и просит ее всегда быть на связи.

"Я звоню маме в Славянск каждый день, и бывают такие ситуации, когда она не берет трубку, и мне кажется, что я умру прямо здесь и сейчас. Я каждый раз ей говорю: "Мама, пожалуйста, где бы ты ни была, бери с собой телефон. Просто подумай обо мне, я должна слышать твой голос", – призналась вокалистка.

Участница "Голоса страны-12" Тина Колодий с мамой / Скриншот с видео

Хотя в вокальном батле Колодий и Киндзерская были соперницами, именно Анна и ее семья помогла Тине выбраться из Киева в первые дни войны и добраться до безопасного места.

"Голос страны" не просто дал мне знакомство с крутой вокалисткой, он дал мне настоящую подругу. 25 февраля мне позвонил брат Ани Киндзерской, сказал, чтобы я собиралась, что они меня заберут. На тот момент я была на ЖД вокзале и пыталась влезть в эвакуационный поезд, но мне не удалось. Они как будто это почувствовали", – вспомнила девушка.

Я мечтаю, чтобы моя страна поскорее стала свободной, чтобы ни одна нечисть больше никогда даже не подумала лезть на нашу землю,

– эмоционально заявила Тина Колодий.

Участница "Голоса страны-12" рассказала о семье в Славянске: смотрите видео онлайн

К сожалению, Тина Колодий не единственная участница "Голоса страны-12", которую война разлучила с семьей: