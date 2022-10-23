В этом году Оля Полякова впервые среди звездных тренеров "Голоса". Она впервые делала выбор во время "батлов" и не смогла без слез попрощаться с талантливым участником.

Обратите внимание "Голос страны-12": жительница Мариуполя поразила признаниями о жизни семьи в оккупации

Почему Оля Полякова расплакалась на "Голосе страны-12"

Первое вокальное сражение в команде Оли Поляковой состоялось между Евгением Тесленко-Пономаренко и Димашем Даулетовым. Артисты продемонстрировали свои вокальные навыки в оперной песне Le Temps des cathédrales.

Голос страны 12 сезон 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгения Тесленко-Пономаренко и Димаша Даулетова

Ребята безупречно справились с исполнением сложной композиции, но Оля все же должна была выбрать, кто же останется в ее команде. Этим вокалистом стал Димаш из Казахстана. А 17-летний Евгений покинул шоу, поскольку во время "воровства" никто из коллег Поляковой не забрал его в свою команду.

Прощание с Евгением было очень сложным для певицы. Она не удержала эмоций и расплакалась. Со слезами на глазах Оля обняла парня и попросила его прийти на шоу в следующем году.

Держись! Но обязательно в 18 лет возвращайся. Я тебя прошу! У тебя все еще впереди! Приходи, я буду ждать тебя,

– сказала Полякова.

Важно! Возвращение "Голоса страны" на экраны имеет еще и благотворительную миссию. Во время просмотра новых выпусков зрители смогут помочь украинским военным, а именно – присоединиться к благотворительному сбору на аэрозольные средства для разведки. Можно внести благотворительный взнос на платформе онлайн или отправить SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.