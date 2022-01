Голос страны 12 сезон 2 выпуск: как дальнобойщица, военный оркестр и другие покоряли судей

После грандиозной премьеры шоу "Голос страны" 12 сезон участники кастингов еще больше начали стараться, чтобы попасть в желанные команды тренеров. Кому удалось развернуть кресла любимых певцов – смотрите дальше.

Судьи проекта "Голос страны" 12 сезон – Полякова, Вакарчук, Потап и DOROFEEVA – в предыдущем выпуске были удивлены количеством талантов, поэтому им придется крайне тщательно выбирать среди всех участников настоящий талант.

Не пропустите! Голос страны 12 сезон 1 выпуск: грандиозная премьера и неожиданное появление KAZKA среди тренеров

В первом выпуске в команды тренеров попали 10 участников. Кто же займет следующие места перед "музыкальными поединками" и попадет в прямые эфиры – смотрите далее.

Голос страны 12 сезон 2 выпуск

Александр Свириденко

20-летний военный Александр из города Первомайск впечатлил неожиданным первым номером второго выпуска. Ведь юноша вышел на сцену вместе с военным оркестром Министерства обороны Украины. Они исполнили номер "О, мамо" группы "Сальто назад", и к ним обернулись Оля Полякова и DOROFEEVA, но Александр с музыкантами решил выбрать Надю. Она уже пообещала оркестру взамен выступить вместе с ними на своем сольном концерте.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александра Свириденко

Ирина Перегрим

27-летняя женщина из Львовской области всегда мечтала петь, но она подалась в очень необычную профессию – стала дальнобойщицей в Европе. Ее муж также дальнобойщик, поэтому они часто работают вместе. "Королева дорог" пришла на проект с песней Show me your my love, однако ей не удалось завоевать расположение судей, и она покинула проект.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ирины Перегрим

Марта Липчей

30-летняя участница слепых прослушиваний приехала в Киев из Ужгорода. Женщина работает на Закарпатье вокалисткой на различных частных мероприятиях, но давно хотела выступить на большой сцене перед всей страной. Для кастинга она выбрала довольно необычную и "жесткую" песню AC/DC "T.N.T", выполняя ее в милом розовом платье с туфлями. К ней почти сразу развернулась Оля Полякова и сразу взяла ее в свою команду.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марты Липчей

Роман Мелиш

Мужчина из Львовщины, который сейчас проживает в Киеве, до проекта имел немалый музыкальный путь – он профессионально изучал старинную музыку в Швейцарии, после чего по всей Европе выступал вместе с различными ансамблями. На сцене "Голос страны" он исполнил очень сложную композицию в стиле эпохи Возрождения и Барокко, которая очаровала Святослава Вакарчука и Олю Полякову. Однако Роман, не долго думая, привел слова песни Вакарчука и пошел в его команду, чем растрогал до слез Святослава.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Мелиша

Валентин Скрипник

18-летний юноша из Винницкой области приехал на проект, чтобы покорить первую в своей жизни большую сцену. Валентин исполнил песню "Зорі" группы KALUSH в необычной аранжировке. Он очень хотел, чтобы к нему развернулась DOROFEEVA, но к нему развернулась не только Надя, но и Полякова и Потап. Парень был удивлен результатами своего исполнения, поэтому после немалых споров судей все же решил пойти к Наде Дорофеевой, своей любимице.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Валентина Скрипника

Интересно Даже не мечтала, – солистка группы KAZKA о неожиданном участии в "Голосе страны"

Группа MODOOM

Молодая мужская группа MODOOM собралась вместе в городе Киев, хотя участники родились в разных уголках Украины. Они любят "поднимать" из архивов старые украинские песни и переделывать их на современный лад. Во 2 выпуске слепых прослушиваний они исполнили песню легендарного Владимира Ивасюка "Червона Рута". К сожалению, никто из судей к ним не развернулся, однако Александра Зарицкая и Андрей Мацола подарили им "второй шанс", и они остались в проекте.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление MODOOM

Мария Сур

Юная школьница из Запорожья, которой всего 17 лет, с первых секунд пребывания на сцене 2 выпуска заинтриговала всех судей сильным вокалом. Она растет в обычной рабочей семье, но с 8 лет стремилась стать великой артисткой. Мария исполнила на проекте песню Survivor и развернула трех судей – Потапа, Олю Полякову и DOROFEEVA. После звонков судей к своим родным и споров девочка все же выбрала Надю Дорофееву.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Сур

Gera Gerc

Украинский радиоведущий из Запорожья, который работает на станции "Хит ФМ", решил заявить о своем голосе. Однако не таком, каким ежедневно слышат его слушатели, а таком, что его не слышали даже друзья. На сцене он исполнил авторскую песню "Кто где?" в жанре рэпа и сразу заинтересовал всех четырех судей.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Gera Gerc

Роман Лютый

50-летний Роман из Львова долгое время находился в эмиграции и только год назад вернулся домой. За границей он тяжело работал, а по вечерам с друзьями выступал в украинском ресторане и пел украинские песни. Мужчина всю жизнь мечтал петь на большой сцене, и сейчас, когда позади полвека, он пришел на проект "Голос страны". На сцене он исполнил песню "Зорі запалали" группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", но не смог развернуть ни одно из судейских кресел.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Романа Лютого

Юлия Войтко

20-летняя артистка Юлия из Одессы приехала на проект вместе с большой семьей, но наибольший вес для нее имеет родной дедушка, которому она посвятила свою песню. Она называется It's a Man's Man'S Man's World. К ней развернулись Надя Дорофеева, Потап и Оля Полякова. Как всегда, между судьями развернулась жесткая борьба, ведь девушка обладает необычным и сильным тембром. Но Юлия решила, что пойдет в команду Оли Поляковой, спев ее песню "Взрослая девочка".

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Войтко

Максим Бородин

36-летний мужчина из Запорожской области, заручившись поддержкой трех дочерей и жены, отправился на слепые прослушивания. Мужчина-музыкант, который работает ведущим, сыграл на гитаре и исполнил лирическую песню "Прятки", которая очаровала всех зрителей в зале и нескольких судей – Святослава Вакарчука, Олю Полякову и Потапа. Пока он был в раздумьях, то спел собственную песню на украинском языке, которая очень понравилась судьям, а Вакарчук даже подбежал к синтезатору, чтобы подыграть ему. Все же, Бородин сделал свой выбор и пошел к Святославу.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Максима Бородина

Елизавета Овраменко

Одна из самых молодых участниц слепых прослушиваний – Елизавета Овраменко, которой всего 16 лет, уверенно вышла на сцену. Пока за кулисами ее поддерживала вся семья, она спела песню Пивоварова "Дежавю", которая сразу зажгла зал "Голоса страны". Киевлянка призналась, что мечтает получить Грэмми как первая украинская певица, но если судьи к ней не развернулись, то "второй шанс" дали Андрей Мацола и Александра Зарицкая.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елизаветы Овраменко

Дуэт Ztone

Зажигательные друзья-парни из Киева решили показать всей Украине, как поет столица. Они – уличные музыканты, которые выступают как в жару, так и в мороз, но имеют большую общую мечту – вместе петь на больших сценах. Ребята исполнили популярную песню "Солдат", которая подняла с кресел Олю Полякову и Святослава Вакарчука. Они нажали кнопки и побежали к музыкантам, чтобы помочь им в исполнении. После немалых разговоров исполнители сразу решили пойти к Святославу в команду.

"Голос страны" 12 сезон 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление дуэта Ztone

Участники, которые прошли "слепые прослушивания"

Команда Святослава Вакарчука

Роман Мелиш;

Максим Бородин;

дуэт Ztone.

Команда Оли Поляковой

Марта Липчей;

Юлия Войтко.

Команда DOROFEEVA

Александр Свириденко и военный оркестр;

Валентин Скрипник;

Мария Сур.

Команда Потапа

Gera Gerc.

Команда Александры Зарицкой и Юрия Мацолы