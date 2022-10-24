Участник "Голоса страны-12" рассказал о 19-летней подруге, погибшей во время войны

В 8 выпуске "Голоса страны-12" участники проекта сошлись в вокальных боях. Вокалист из команды Нади Дорофеевой – Валентин Скрипник поделился болезненной историей. Во время войны он лишился подруги.

"Голос страны" вернулся на экраны, теперь участники рассказывают собственные истории, переживаемые во время войны. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения некоторые вокалисты потеряли родных людей.

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Валентин Скрипник о смерти подруги

Блогер Валентин Скрипник рассказал, что в начале войны погибла его хорошая подруга и одногруппница. Девушке было всего 19 лет. У нее случился инсульт. Есть предположение, что это из-за ужасных новостей, ежедневно поступающих из разных уголков Украины.

Очень трудно отдавать себе отчет, что люди, у которых, по факту, еще вся жизнь впереди, покидают этот мир так рано,

– поделился личной болью Валентин.

В вокальных боях Скрипник вышел на сцену вместе с Александром Олещуком. Ребята дружат, поэтому свое выступление решили посвятить погибшей подруге Валентина. Александр видел, как сильно Валик переживал ее смерть. За эти ужасные 8 месяцев погибли многие молодые ребята, которые должны были прожить долгую и счастливую жизнь.

Она всегда будет в сердцах тех, кто ее знал и кто ее любит,

– сказал Олещук о погибшей девушке.

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Отметим, в этом "поединке" Надя Дорофеева избрала Александра Олещука. Валентина Скрипника, к сожалению, никто не украл, поэтому он отправился домой.