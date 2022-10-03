16-летняя участница "Голоса страны" рассказала, как убегала из Ирпеня от вражеских ракет

2 октября на экран вернулся 12 сезон "Голоса страны". Авторы проекта вспомнили истории участников и рассказали, как война изменила их жизнь. Личными переживаниями поделилась 16-летняя Диана из Ирпеня.

Диана является дочерью дирижера церковного хора из Ирпеня, она мечтает о большой сцене. Девушка пришла на взрослый "Голос", где попала в команду Потапа. Однако война изменила планы на будущее в вокальном шоу.

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Диана Матвийчук рассказала о первых днях войны

24 февраля в пять утра Диану разбудила мама и сообщила, что началась война. Тогда девочке было страшно. Гостомель уже обстреливали оккупанты, взрывы были слышны домой.

Утром ко мне в комнату забежала мама, говорит: "Собирай вещи, мы уезжаем". Пропущенные вызовы от друзей в чатах написали: "Началась война". Мы ехали по Житомирской трассе, на Киев не ехал никто, только наши украинские танки, чтобы защищать город,

– вспомнила девочка.

Потому мама Дианы решила вывезти ее за границу. Там вокалиста не сидела без дела. Матвийчук ходила на митинги в поддержку Украины, выступала на благотворительных концертах и рассказывала правду о войне.

Матвийчук уже вернулась в родной Ирпень. Он совсем не такой, каким был до 24 февраля. оккупанты покинули руины. Но Диана стремится построить город, верит в победу Украины.

Выступление Дианы Матвийчук на "Голосе страны": смотрите видео онлайн