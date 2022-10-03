Діана є донькою диригента церковного хору з міста Ірпінь, вона мріє про велику сцену. Дівчина прийшла на дорослий "Голос", де потрапила у команду Потапа. Однак війна змінила плани на майбутнє у вокальному шоу.

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Діана Матвійчук розповіла про перші дні війни

24 лютого о п'ятій ранку Діану розбудила мама та повідомила, що почалася війна. Тоді дівчинці було дуже страшно. Гостомель вже обстрілювали окупанти, вибухи було чути додому.

Зранку до мене в кімнату забігла мама, каже: "Збирай речі, ми виїжджаємо". Пропущені виклики від друзів, в чатах написали: "Почалась війна". Ми їхали по Житомирській трасі, на Київ не їхав ніхто, лише наші українські танки, щоб захищати місто,

– пригадала дівчинка.

Тому мама Діани вирішила вивезти її за кордон. Там вокаліста не сиділа без діла. Матвійчук ходила на мітинги у підтримку України, виступала на благодійних концертах і розповідала правду про війну.

Матвійчук вже повернулася в рідний Ірпінь. Він зовсім не такий, яким був до 24 лютого. Окупанти залишили руїни. Але Діана прагне відбудувати місто, вірить у перемогу України.

Виступ Діани Матвійчук на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Важливо! Повернення "Голосу країни" на екрани має ще й благодійну місію. Під час перегляду нових випусків глядачі зможуть допомогти українським військовим, а саме – долучитись до благодійного збору на аерозасоби для розвідки. Можна зробити благодійний внесок на платформі онлайн або відправити SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.