Теперь в полуфинале: воин ВСУ и победитель "Х-Фактора" выиграл в вокальных батлах "Голосу"

На "Голосі країни" прошел следующий этап – вокальные бои. За право пройти в финал соперничала команда Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

Трое участников соревновались за возможность продолжать участие в шоу "Голос країни" в команде Пивоварова. Это Александр Вдовиченко, Михаил Панчишин и Екатерина Дигало.

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Кто победил в вокальных боях

Вокалисты втроем исполнили хит итальянской группы Måneskin – I Wanna Be Your Slave. Все продемонстрировали достойный результат и профессионализм. С Александрой Вдовиченко произошел курьез: у нее выпал наушник. Но девушка не растерялась и показала себя как можно лучше.

Но звездный тренер Артем Пивоваров принял решение. Он решил, что к следующему этапу – полуфиналу – проходит Михаил Панчишин.

Михаил, друг, ты воплощение нашей несгибаемой Украины, наших воинов, нашего героизма. Я горжусь, что познакомился с тобой. Для меня этот выбор очень сложен. Я должен дать шанс человеку, который сказал слова, отчеканенные в моей памяти: "Я здесь не для того, чтобы рассказывать о себе, я здесь для того, чтобы рассказывать о наших воинах",

– вспомнил Пивоваров.

Вокальные батлы в команде Пивоварова: смотрите видео онлайн

Кто такой Михаил Панчишин

Михаил Панчишин в 2017 году принял участие в 8 сезоне шоу "Х-Фактор", где одержал победу под руководством Дмитрия Шурова. Он продолжил музыкальную карьеру под псевдонимом Ptashkin.

С начала полномасштабного вторжения Михаил вступил в ряды ТрО и встал на защиту страны. Он участвовал в деоккупации Киевской области и воевал под Бахмутом.

"Я хочу стать голосом неизвестных героев, упавших в боях. Я хочу стать голосом страны, чтобы поднять людей и мы быстрее выиграли войну", – сказал Михаил тренерам "Голоса" на слепых прослушиваниях.