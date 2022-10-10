Участник "Голоса страны" спасал украинцев, которые бежали от войны: как он помогал людям

В момент съемок телекастинга "Голоса страны" 26-летний Назар Ильчишен мечтал реализоваться как артист. Однако после 24 февраля все поменялось. Сейчас юноша желает только скорейшей победы Украины. Все потому, что в начале войны он давал убежище людям, которые убегали от оккупантов.

Назар Ильчишен родом из города Староконстантинов в Хмельницкой области. Поскольку в первые месяцы войны поток переселенцев в западные области был безумным, то он открыл свои двери для людей, в дом которых пришла война. Семья юноши селила их повсюду – в своем доме, у родственников, друзей, знакомых и даже на полу в церкви, пастором которой есть отец парня.

Важно Голос страны 12 сезон 6 выпуск: внезапное появление солистки Go_A и девушка, обошедшая Билли Айлиш

Как участник "Голоса страны" спасал украинцев от войны

Я с запада Украины, и было много людей, бежавших от войны. Мы им помогали – предоставляли убежище у себя, у родных, знакомых. Также церковь наша не осталась в стороне, ведь это место любви, божьей поддержки и заботы. Были ночи, когда мы принимали до 250 человек,

– рассказал 26-летний Назар Ильчишен.

"Это все невозможно без молитвы. Я продолжаю молиться за наших ребят, за всю Украину, ведь верю, что молитва имеет силу, если молиться с верой и уверенностью", – добавил юноша.

"Голос страны" 12 сезон 6 выпуск: смотрите онлайн – выступление Назара Ильчишена

К слову, на "Голосе страны" Назар развернул все четыре кресла, а тренеры устроили настоящую борьбу за него.