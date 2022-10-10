Назар Ільчишен родом з міста Старокостянтинів на Хмельниччині. Оскільки в перші місяці війни потік переселенців до західних областей був шалений, то він відчинив свої двері для людей, у дім яких прийшла війна. Сім'я юнака селила їх всюди – у своєму будинку, в родичів, друзів, знайомих і навіть на підлозі в церкві, пастором якої є батько хлопця.

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Як учасник "Голосу країни" рятував українців від війни

Я з заходу України, і було багато людей, які бігли від війни. Ми їм допомагали – надавали прихисток у себе, у рідних, знайомих. Також церква наша не залишилася осторонь, адже це місце любові, божої підтримки та турботи. Були ночі, коли ми приймали до 250 людей,

– розповів 26-річний Назар Ільчишен.

"Це все неможливо без молитви. Я продовжую молитися за наших хлопців і дівчат, за всю Україну, адже вірю, що молитва має силу, якщо молитися з вірою та впевненістю", – додав юнак.

"Голос країни" 12 сезон 6 випуск: дивіться онлайн – виступ Назара Ільчишена

До слова, на "Голосі країни" Назар розвернув усі чотири крісла, а тренери влаштували справжню боротьбу за нього.