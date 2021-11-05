Голливудский красавец: назвали имя самого сексуального мужчины планеты, – СМИ

14:31

Каждый год именитое издание People представляет самых сексуальных мужчин планеты. Если в прошлом году им стал актер Майкл Б. Джордан, то в этом году – звезда киновселенной Marvel Крис Эванс. Лучше всего его знают как "Капитана Америка".