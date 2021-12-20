Голливудская актриса Оливия Манн впервые стала мамой
Источник:People
Американская актриса Оливия Манн родила первенца. Отцом малыша стал известный юморист Джон Малейни, с которым Манн закрутила роман в 2020 году.
О рождении малыша сообщил источник издания People. Немного позже сами новоиспеченные родители подтвердили новость.
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Инсайдер, близкий к паре, утверждает, что у супругов родился мальчик. Правда, другие детали звездные родители не рассекречивают.
Во время беременности актриса Оливия Манн очень редко рассказывала о своем состоянии и не делилась новостями или даже фото.
Знаменитость лишь рассказывала, что "очень счастлива стать мамой". Она делилась, что получила несколько советов о материнстве от друзей, что помогло ей.
Что известно о первой беременности Оливии Манн
- Актриса не очень любит выносить личную жизнь на публику. Известно, что Оливия и ее возлюбленный Джон Малейни познакомились в Лос-Анджелесе и начали встречаться примерно в мае 2020 года. Тогда их впервые увидели вместе на отдыхе.
- О том, что они с Оливией ждут малыша, Малейни сообщил на популярном шоу Late Night with Seth Meyers в начале сентября 2021 года. Мужчина рассказал, что возлюбленная и их будущий ребенок помогли ему окончательно вылечиться от наркотической зависимости, от которой он страдал.