Голливудская актриса Оливия Манн впервые стала мамой

Американская актриса Оливия Манн родила первенца. Отцом малыша стал известный юморист Джон Малейни, с которым Манн закрутила роман в 2020 году.

О рождении малыша сообщил источник издания People. Немного позже сами новоиспеченные родители подтвердили новость.

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Инсайдер, близкий к паре, утверждает, что у супругов родился мальчик. Правда, другие детали звездные родители не рассекречивают.

Во время беременности актриса Оливия Манн очень редко рассказывала о своем состоянии и не делилась новостями или даже фото.

Знаменитость лишь рассказывала, что "очень счастлива стать мамой". Она делилась, что получила несколько советов о материнстве от друзей, что помогло ей.

Что известно о первой беременности Оливии Манн