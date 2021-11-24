Go_A покоряют Европу: группа выступила в Литве и на The Voice of Poland
Источник:24 канал
Украинский коллектив Go_A после потрясающего выступления на Евровидении продолжает завоевывать сердца европейских слушателей. В этом году музыканты уже трижды выступали в Литве, а теперь еще и стали приглашенными гостями шоу The Voice of Poland.
Концерт в Литве
20 ноября коллектив выступил в Вильнюсе. За несколько часов до начала концерта самые преданные поклонники ждали гурт у Avia Solutions Group Arena – одного из крупнейших стадионов города.
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С первых минут концерта литовская публика подпевала солистке украинской группы Екатерине Павленко. Концерт Go_A построили так, чтобы держать публику в тонусе и не дать шанса устать – балансировали между спадом и нарастанием эмоций, исполняя лирические и зажигательные хиты. Поклонники погружались в сказочную атмосферу и танцевали до упада.
Go_A выступили в Вильнюсе: смотрите видео онлайн
Также артисты подготовили несколько сюрпризов:
- презентовали новые треки;
- акапелльно спели трогательный народный мотив "Видно річку здалека";
- во время песни Shum Екатерина пригласила публику спеть вместе с ней внутри арены.
Фанаты поют вместе с Go_A: смотрите видео онлайн
А после концерта поклонники не хотели отпускать коллектив. Они фотографировались, обнимались и обменивались подарками.
Go_A в Литве / Фото пресс-службы
Гастроли в Польше
Впоследствии музыканты отправились в Варшаву, где выступили как эксклюзивные гости полуфинала шоу The Voice of Poland. Подготовка к выступлению была на самом высоком уровне – безумный драйв номера, спецэффекты, сценическая постановка. В социальных сетях зрители шоу засыпали комплиментами Go_A:
- "Вы нас украинизируете".
- "До сих пор мурашки".
- "Богиня украинского техно-фолка".
Выступление Go_A на The Voice of Poland: смотрите видео онлайн
Go_A на The Voice of Poland / Фото пресс-службы
Зимние гастроли по Европе
Зимой у коллектива запланированы туры по городам Бельгии и Нидерландов:
- сольный концерт в легендарном Ziggo Dome в Амстердаме;
- выступление на крупнейшем европейском музыкальном шоукейсе ESNS (Eurosonic Noorderslaag).
Go_A на гастролях / Фото пресс-службы