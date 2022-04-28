Глупость и неуместность, – Оля Полякова ответила Билозир на угрозы подать на нее в суд

Певица Оля Полякова не тянула с ответом Оксане Билозир, которая пригрозила коллеге судом. Она пояснила, что у Билозира нет оснований привлекать ее в суд.

Народная артистка Украины и депутат Оксана Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко судом. Оля Полякова не замедлила ответить.

Важно Оксана Билозир угрожает Оле Поляковой и Тони Матвиенко судами: Осадчая заступилась за артисток

Оля Полякова ответила Билозир

Исполнительница записала видеообращение к коллеге.

Знаю, что не время сейчас устраивать срачи, но я просто не могу не прокомментировать претензии Оксаны Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колискова". На каком основании, Оксана? У вас есть авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследник, может ли соавтор этой величественной мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке,

– сказала звезда.

"Текст написал Александр Вратарев по моей просьбе написать песню обо всех матерях и детях, которые находятся в подвалах. На мелодию, которая поддерживала дух в этих людях. Это был зов, но вам этого не понять. Поэтому давайте будем честными: к "Колысковой", написанной на мелодию Мирослава Скорика, вы, Оксана, не имеете никакого отношения", – добавила она.

Оля Полякова также вспомнила скандальные стройплощадки в Киеве, которые связывают с именем Оксаны Билозир.

Однако имеете отношение к незаконному какому-то недострою. Вот и занимаетесь там судами, застройщица вы наша. Так досадно, что человек, который должен был поддерживать страну и людей песней, просто пишет некую глупость и неуместность в соцсетях. Всем добра, а песня да здравствует!

– подытожила артистка.

Оля Полякова ответила Оксане Билозир: видео

С чего начался скандал