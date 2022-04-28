Глупость и неуместность, – Оля Полякова ответила Билозир на угрозы подать на нее в суд
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Певица Оля Полякова не тянула с ответом Оксане Билозир, которая пригрозила коллеге судом. Она пояснила, что у Билозира нет оснований привлекать ее в суд.
Народная артистка Украины и депутат Оксана Билозир пригрозила Поляковой и Матвиенко судом. Оля Полякова не замедлила ответить.
Важно Оксана Билозир угрожает Оле Поляковой и Тони Матвиенко судами: Осадчая заступилась за артисток
Оля Полякова ответила Билозир
Исполнительница записала видеообращение к коллеге.
Знаю, что не время сейчас устраивать срачи, но я просто не могу не прокомментировать претензии Оксаны Билозир, которая угрожает мне судом за песню "Колискова". На каком основании, Оксана? У вас есть авторское право на музыку Мирослава Скорика? Вы его наследник, может ли соавтор этой величественной мелодии? Если это так, то я не удивлюсь вашей деловой хватке,
– сказала звезда.
"Текст написал Александр Вратарев по моей просьбе написать песню обо всех матерях и детях, которые находятся в подвалах. На мелодию, которая поддерживала дух в этих людях. Это был зов, но вам этого не понять. Поэтому давайте будем честными: к "Колысковой", написанной на мелодию Мирослава Скорика, вы, Оксана, не имеете никакого отношения", – добавила она.
Оля Полякова также вспомнила скандальные стройплощадки в Киеве, которые связывают с именем Оксаны Билозир.
Однако имеете отношение к незаконному какому-то недострою. Вот и занимаетесь там судами, застройщица вы наша. Так досадно, что человек, который должен был поддерживать страну и людей песней, просто пишет некую глупость и неуместность в соцсетях. Всем добра, а песня да здравствует!
– подытожила артистка.
Оля Полякова ответила Оксане Билозир: видео
С чего начался скандал
- Оксана Билозир обратилась к исполнителям, которые якобы нарушили авторское право и пригрозили им судом.
- Артистка утверждает, что Оля Полякова перепела "Мелодию" Скорика, известную как "Свіча". Ольга Полежака перепела "Кленову баладу", а Тоня Матвиенко – песню "Коханий".
- За певиц вступилась Катя Осадчая. Она отметила, что Билозир стоило бы все выяснить с коллегами приватно, а не выносить ссору на публику, еще и во время войны.