"Как можно продать дом": Дизель из Green Grey выставил на аукцион свою квартиру в Киеве

Гитарист рок-группы Green Grey Андрей Яценко, известный как Дизель, продает ценные вещи, чтобы помочь своему батальону "Мрія". Он выставил на аукцион все – от авторских прав на песню "Эмигрант" до квартиры в Киеве.

Дизель из Green Grey говорит, что в коллекции NFT, которая появилась на торговой площадке OpenSea, все самые дорогие для него вещи, олицетворяющие прошлую довоенную жизнь. Это авторские права на песню "Эмигрант", квартира в Киеве, статуэтка MTV Music Awards, первая гитара, Золотой диск GreenGrey за пластинку The Best и множество разных раритетов – кепка, концертный пиджак, гитарный ремень.

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Благотворительный аукцион он устроил к своему 53-летию 25 декабря и попросил огласку вместо подарков.

Вы же знаете, я сейчас служу в батальоне "Мрія". И я хочу купить для батальона самое необходимое. Также я понимаю, что у людей, которые поддерживают Украину, иссякают возможности донатить,

– объяснил Андрей Яценко.

Он подчеркнул, что продает реальные вещи, а не цифровые копии, а победитель аукциона получит их на всю жизнь. "Деньги пойдут на мой батальон "Мрія" и другие социальные проекты", – пообещал Дизель.

Сейчас текущая цена коллекции Дизеля из Green Grey на OpenSea – более 350 тысяч долларов.

Его поддержали друзья из шоу-биза:

Фагот из ТНМК : "Если честно, я до сих пор не осознаю, как можно продать как NFT не только творческие наработки, но и дом с гитарой. Но когда это искреннее желание помочь родному батальону, то это святое дело";

: "Если честно, я до сих пор не осознаю, как можно продать как NFT не только творческие наработки, но и дом с гитарой. Но когда это искреннее желание помочь родному батальону, то это святое дело"; Ирина Билык: "Андрейко очень щедрый, добрый человек и выставляет на аукцион собственную квартиру, свои музыкальные награды, личные вещи. Присоединяйтесь, потому что все средства идут на помощь ВСУ";

"Андрейко очень щедрый, добрый человек и выставляет на аукцион собственную квартиру, свои музыкальные награды, личные вещи. Присоединяйтесь, потому что все средства идут на помощь ВСУ"; Сергей Танчинец из "Без обмежень" : "25-го у Дизеля была днюха! Он захотел в честь дня рождения сделать аукцион в поддержку ВСУ. Присоединяйтесь, лоты действительно вау";

: "25-го у Дизеля была днюха! Он захотел в честь дня рождения сделать аукцион в поддержку ВСУ. Присоединяйтесь, лоты действительно вау"; Дмитрий Шуров: "Друзья, присоединяйтесь к аукциону, инициированному Андреем Яценко для помощи батальону "Мрія".

Напомним, контракт с батальоном "Мрія" Андрей Яценко подписал 14 апреля. Он объяснил это так: "Понятно одно – все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших ребят, и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках".