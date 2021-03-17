Принц Чарльз и герцогиня Камилла прививались от коронавируса в прошлом месяце. Герцогиня Корнуольская подтвердила, что получила прививку вакциной AstraZeneca, но считает, что это не имеет значения.

10 февраля принц Чарльз и Камилла вакцинировались от коронавируса. Тогда было известно, что королевская чета, вероятно, получила вакцину AstraZeneca. Герцогиня Корнуольская подтвердила это.

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Камилла рассказала о вакцинации

На днях королевская пара посетила центр вакцинации на севере Лондона. Там жена принца Чарльза заявила, что получила дозу вакцины от AstraZeneca. Но герцогиня добавила, что не волнуется, потому что для нее это не имело значения.

Я даже не спрашиваю, потому что я так ненавижу уколы, закрываю глаза... Пусть будет, как будет,

– рассказала Камилла.

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Отметим, что заявление герцогини Корнуольской прозвучало на фоне приостановки европейскими странами вакцинации препаратом от AstraZeneca из-за вероятного возникновения тромбов. Однако в ВОЗ заверили, что доказательств, которые подтвердили бы эту информацию, нет.

Вакцинация членов королевской семьи