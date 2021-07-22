Герцоги Кембриджские показали милое фото принца Джорджа накануне его 8-летия
Источник:инстаграм герцогов Кембриджских
Старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу исполнилось 8 лет. Накануне дня рождения герцоги показали новое портретное фото сына. Его сделала звездная мамочка Кэтрин.
22 июля сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцу Джорджу исполнилось 8 лет. Перед днем рождения герцоги опубликовали на официальной странице новое фото мальчика.
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Портрет принца Джорджа
Автором фотографии сына в очередной раз стала Кейт Миддлтон. Она часто фотографирует детей, а впоследствии эти портреты показывают в сети.
На новом снимке принц Джордж сидит на капоте автомобиля и искренне улыбается. Он одет в синие шорты и оранжево-синюю рубашку-поло.
Исполняется 8(!) завтра,
– написал принц Уильям.
Отметим, что в этом году герцоги Кембриджские сомневались, стоит ли выкладывать новое фото Джорджа в инстаграм. Все потому, что после публичных выходов с родителями на матчи Евро-2020, мальчик столкнулся с волной насмешек. Так, в сети насмехались над эмоциями принца после проигрыша Англии. Очевидно, что Кейт и Уильям не хотят отходить от традиций.
Портрет принца Джорджа / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
Реакция сети
Пользователи инстаграма довольны тем, что смогли увидеть новое фото принца Джорджа. Они поздравляют парня с днем рождения и отмечают, что Джордж невероятно похож на отца.
- "Спасибо, что поделились фото. Мы любим принца Джорджа";
- "Похож на Уильяма";
- "У него такой взрослый вид. Невероятное фото, которое подчеркнуло его зрелость и миловидность";
- "Спасибо вам большое, что поделились этим волшебным фото с нами. Принц Джордж всегда был невероятным ребенком, а теперь он становится замечательным юношей";
- "Становится похож на принца Уильяма с каждым днем все больше".