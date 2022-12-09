Оля Полякова рассказала, где сейчас ее младшая дочь и как поддерживает с ней связь

Певица Оля Полякова в новом интервью рассказала о дочерях. Сейчас они обе учатся в Великобритании. Артистка призналась, где живет 11-летняя Алиса и как удается поддерживать связь с ней.

Оля Полякова на время войны вывезла дочерей за границу. Поскольку боевые действия продолжаются, то дети остаются в Великобритании и учатся там.

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Оля Полякова рассказала, где сейчас ее 11-летняя дочь

Старшая дочь артистки – Мария учится в музыкальном колледже в Лондоне. Оля рассказала, что 11-летняя Алиса также сейчас учится в Великобритании. Там девочка живет в общежитии от своего учебного заведения.

Это для них особенный опыт. Но они скоро его приняли! Это новая страница их жизни, в которой нет мамы, няни, папы… Это уже сделало их самостоятельными!

– сказала Оля.

Полякова является участницей грузинских "Танцев со звездами", поэтому большинство времени сейчас проводит там. С детьми общается с помощью онлайн-связи. Но признается, что Алина очень скучает по Украине: "Для нее вообще это шок – быть без мамы и папы рядом, быть вне дома. Она у нас очень домашний ребенок, очень любит свою дачу, кошек, собак, коз, кур и другое хозяйство . Она очень страдает".

А Маша наоборот радуется обучению в Великобритании, самостоятельной жизни. Полякова в шутку говорит, что иногда дочь даже забывает ей позвонить.

Напомним, в Великобритании учится сын Тины Кароль – Вениамин. Артистка часто ездит к нему в гости. На днях Кароль тронула видео, где показала, как сын похож на ее покойного мужа Евгения Огира.