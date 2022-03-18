"Где ты был все эти 8 лет?": Дурнев ответил на самый популярный вопрос российской пропаганды

Известный украинский комик Алексей Дурнев дал интервью Славе Демину – ведущему шоу "Слава+". В разговоре шоумен поделился мыслями о бомбардировках родного Мариуполя и ответил, что он делал все то время, когда на Востоке Украины шла война.

Алексей Дурнев родом из Мариуполя – города, где сейчас идут едва ли не самые горячие бои с российскими оккупантами. Ведущий уже давно переехал из родных краев и поселился в столице. 24 февраля 2022, когда Россия начала агрессивно бомбить Киев, Дурнев оказался близко к эпицентру взрывов.

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Слава Демин поставил комику один из самых употребительных вопросов бессознательных россиян, которым они пытаются дискредитировать украинцев: "Где ты был все эти 8 лет?"

Я все эти 8 лет был в Киеве. Этот вопрос могут задавать все те люди, которые не понимают, что произошло. Вооруженные военные русской армии оккупировали территорию Украины. И эти 8 лет наша территория не возвращалась, потому что украинская армия не могла себе позволить вести такую ​​войну, которую сейчас ведет Российская Федерация с Украиной,

– ответил Алексей Дурнев.



Алексей Дурнев дал интервью Славе Демину / Скриншот с видео

Мужчина объяснил, что армия Украины не была в состоянии нормальной боеготовности, чтобы дать врагу отпор и все 8 лет мы пытались решить проблему дипломатически, потому что на захваченных территориях находились обычные мирные украинцы. "Характер военных действий был очень неинтенсивный. По линии фронта были наши города и люди, поэтому мы не могли использовать грады и бомбить их", - сказал телеведущий.

Напомним, что на трагические бомбардировки Мариуполя отреагировали многие украинские звезды. 9 марта россияне цинично обстреляли детскую больницу и роддом города. Из-за авиаудара пострадали 17 человек, а три человека, к сожалению, погибли.