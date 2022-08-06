Вероятная пассия Дантеса рассекретила, в какую страну эмигрировала с детьми

Ресторатор Дарья Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, рассказала, что следующий год будет жить на две страны. Она с детьми эмигрировала в Польшу, но обещает регулярно наведываться в Украину.

Экс-жена нового бойфренда Дорофеевой призналась, что никогда не хотела уехать за границу, но из-за войны не может вернуться в Киев с детьми. Теперь Даша Кацурина будет жить в Варшаве с дочерью Сашей и сыном Иваном.

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Почему Дарья Кацурина переехала в Польшу

Потому что самое удобное и ближайшее соединение с Киевом. Потому что Саша идет в классную школу со своим товарищем, а еще потому, что здесь будет жить моя близкая подруга. Потому что бюрократия европейская, но все гораздо быстрее, чем в Португалии или Германии,

– поделилась Дарья Кацурина.

Она говорит, что теперь будет развивать свои бизнесы в Польше, но в Украину планирует приезжать каждый месяц.

"Я никогда не желала эмигрировать. Все мои проекты продолжают работать в Украине. Я очень хочу домой, но сейчас я пытаюсь находить плюсы и для себя. Это возможность для роста, повторяю я себе каждый день, когда тяжело", – написала она в инстаграме.

Дарья Кацурина с двумя детьми / Фото из инстаграма девушки

Интересно, что бывший муж Дарьи Кацуриной и отец двух ее детей, по всей видимости, тоже не в Украине. На днях Надя Дорофеева опубликовала романтическое фото с ним. Поскольку в Киев звезда еще не вернулась, то можно сделать вывод, что в Европе они с Михаилом Кацуриным живут вместе.