"Где-то там" за нас решили: София Стужук прокомментировала войну, но не назвала Россию агрессоро

Скандальная блоггерша София Стужук наконец-то прокомментировала войну в Украине, которая длится уже более 3 недель. Но Россию не обвинила, только заметила, что "всем нужен только мир".

Стужук сбежала за границу. Публично она не осуждала войну, которую Россия начала на территории Украины. Прошло 25 дней кровавой борьбы украинского народа в свободном государстве и только сейчас София прокомментировала происходящее в ее стране.

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София Стужук о войне

Блогерка заметила, хотя война длится месяц, но ей кажется, что вечность: "Страшный сон, который так хочется, чтобы закончился".

София вместе с тремя детьми переехала за границу. 4 суток она была в пути, страницы блоггерши в социальных сетях удалили. После этого она была морально уничтожена, но сейчас возвращается к жизни: "Я не выбирала молчание никогда в жизни, в этой ситуации, никогда не выберу. Особенно, когда дело касается того, что для меня важно. А мне важна жизнь. Моя, моих родных и близких. Жизнь людей, которые создают ту страну, которую я люблю".

Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости. Знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что где-то там так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизнь людей - разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей". Кому они, к черту, нужны эти цели? Нам нужны наши жизни, наши дома. Всем нужен только мир!

– подчеркнула Стужук.



София Стужук / Фото с инстаграмма блоггерки

Заметим, что публикация Софии была на русском языке, а русскую армию, Путина она не назвала оккупантами, русский народ не призывала делать все для того, чтобы остановить эту войну. Чтобы избежать негативных комментариев, Стужук закрыла возможность комментировать эту публикацию.

Текст публикации Софии Стужук:

Уже почти месяц войны. А кажется, уже вечность. Страшный сон, который так хочется, чтобы закончился. Меня долго не было "активно" в сети. Сначала 4 дня переезда, затем одну страницу удалили, вторую, третью. Потом я нравственно была уничтожена и не могу появляться. Но собираю себя. У каждого из нас с вами жизнь продолжается. В разных условиях и обстоятельствах.

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Я не выбирала молчание никогда в жизни, и в этой ситуации, и никогда не выберу. Особенно когда дело касается того, что мне важно. А мне важна жизнь. Моя, моих родных и близких. Жизнь людей, творящих ту страну, которую я люблю.

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Удивительно. Всегда считала себя аполитичной. Но ситуация в мире не дает оставаться аполитичным никому. А тем более когда врываются в твой дом и забирают у тебя то, что дорого.

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Я люблю Украину и Киев. И полюбила еще больше в последнее время, когда побывала много где. И искренне считала и говорила, что это самая лучшая страна и самый лучший город для жизни. Никогда бы не могла подумать, что в 21 веке все еще может произойти настоящая война и тем более с нами.

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Я с первых дней отказалась подвергаться экстремизму и безумным агрессиям ненависти, которые, конечно, частично оправданы в такой ситуации. Все, что мне хотелось бы, как каждому из нас – чтобы это прекратилось. Куда кричать? Кому кричать? Куда убегать? Как это остановить? Меня пинали, чтобы я обращалась к своей российской аудитории. А с чем?

Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости. Знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что где-то там так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизнь людей – разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей". Кому они, к черту, нужны эти цели? Нам нужны наши жизни, наши дома. Всем нужен только мир!

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Мне пришлось покинуть родной дом, свое город, свою страну, своих близких, чтобы спасти детей... Я оставила все, что я люблю и развелась со многими, кого люблю из-за этого ада... Я с детьми в чужой стране, в чужом городе, в чужом доме. Почти без всего, что я любила. Без возможности обнять маму, и каждый день плачу. Как и вся Украина. Спасает душу только вера, любовь и надежда.