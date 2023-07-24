Воспитывает дочь и поддерживает защитников: где победитель "Голоса країни-1" Иван Ганзера
Иван Ганзера – это известный украинский певец и победитель первого сезона "Голоса страны". После триумфа и шоу артист продолжил заниматься музыкой, а еще создал семью. Как изменился Иван Ганзер и чем он занимается сейчас читайте дальше.
Иван Ганзера родился на Харьковщине и проявил интерес и талант к музыке еще в юном возрасте. С рождения у талантливого певца проблемы со зрением из-за родовой травмы, однако он может видеть свет и очертания людей. 24 Канал расскажет больше о его жизни и творчестве.
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Иван Ганзера и "Голос страны"
Иван Ганзера работал в Молодом театре Вадима Мулермана, и именно работа там натолкнула его на участие в "Голосе страны" в 2011 году. Он пришел на кастинг с песней "А ми удвох" и покорил всех четырех судей. Иван избрал Диану Арбенину.
В финале Иван боролся с Тоней Матвиенко и одержал победу с песней "Не плач, тато". Благодаря триумфу, он получил право подписать контракт со студией Universal music. В следующем году артист представил дебютный альбом "Я не могу тебя терять".
Иван Ганзера – "Не плач, тато": смотрите видео онлайн
В 2015 году Иван Ганзера презентовал свой второй альбом "Хто має долар, сало їсть".Интересно, что Иван Ганзера пробовал свои силы в политике. Он баллотировался в Верховную Раду от радикальной партии Олега Ляшко в 2012 году на парламентских выборах. Он получил 4-й номер в списке, но партия не получила желаемое количество голосов.
Личная жизнь Ивана Ганзеры
Иван Ганзера познакомился с будущей избранницей за кулисами "Голоса страны" – она была его поклонницей и попросила фото. Впоследствии Ольга Каменчук и Иван Ганзер стали переписываться в сети и стали лучшими друзьями. Через некоторое время они стали ходить на свидание и стали паром.
4 февраля 2014 Иван и Ольга стали родителями – у них родилась девочка. Ее назвали Софией в честь Софии Ротару.
Иван Ганзера с женой и дочерью / Фото с его инстаграма
Чем занимается во время войны
Стоит отметить, что Иван Ганзера поддерживает украинских военных не с февраля 2022, а еще с 2014 года. Еще с начала войны в Донбассе музыкант активно ездил с концертами к защитникам и выступал для них.
Он является одним из наиболее активных артистов, которые поддерживали бойцов в то время среди Святослава Вакарчука, "ВВ" и Приходько. За труд его наградили отличием Президента Украины "За гуманитарное участие в АТО".
Также Иван Ганзера написал песню "Путину хана", которая получила второе дыхание и новую волну популярности после 24 февраля 2022 года.
Иван Ганзера – "Путину хана": смотрите видео онлайн
Полномасштабное вторжение Ивана Ганзера и его семью встретили на Житомирщине. Первые дни войны они прятались в подвале, обстрелы были очень ощутимы.
Поэтому семья уехала в Польшу и оттуда передавала помощь в Коростень. Впоследствии они вернулись в Украину, а Иван Ганзер продолжил выступать для военных на фронте, в госпиталях, поддерживать их разговорами. Певец поддерживает различные инициативы и приобщается к собранию.
"Пытаюсь быть полезным во времена, когда и не совсем к музыке. Но музыка – это работа каждого артиста. Я всегда говорю, что война не война, а всегда человек на кассе, который может обслужить нас в супермаркете, на АЗС, чиновники. И артисты так же должны делать свою работу", – считает Иван Ганзера.
Как менялся Иван Ганзера / Фото с инстаграма артиста