"Неидеальный украинец": где сейчас Иван Дорн и чем занимается артист

Иван Дорн для многих украинцев остается неоднозначным персонажем в музыке. Ведь выступления в России и странные заявления о войне так просто не забываются. Сейчас музыкант стоит на стороне Украины.

24 Канал расскажет, чем отмечался Иван Дорн раньше и что делает во время полномасштабного вторжения. О певце на днях снова заговорили в прессе – сетью пошли слухи, что он снова будет выступать для россиян.

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Как развивалась карьера Дорна

Иван Дорн родился в России, но в двухлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Славутич. Начал петь еще в детстве, также занимался спортом.

Музыкальная карьера Дорна началась с дуэта "Пара нормальных" и альбома "Я придумаю happy end". Спустя три года артист начал сольную карьеру и начал выпускать собственные песни. Многие стали хитами: "Стыцамен", "Синими, Жёлтыми, Красными". Дорн 3 года становился лучшим исполнителем по версии YUNA.

После участия в шоу "Х-Фактор" Иван Дорн создал лейбл Masterskaya, где помогал продвигаться проектам Yuko, группа [O], Тонка и ЮЮ.

Позиция по поводу войны

Летом 2014 года Иван Дорн выступил в Юрмале с песней "Танец пингвина", одетый в свитер с украинским трезубцем. Но певец продолжал выступать в России и получать награды.

В 2017 году вышло скандально известное интервью Дорну Юрию Дудю. Там он назвал войну на востоке Украины "ссорой между старшим и младшим братом" и заявил, что "между украинцами и россиянами нет ничего, кроме дружбы". Также он опроверг слова Сергея Притулы о том, что на средства певца были куплены джип, оптика и шлемы для ВСУ в АТО. Эти заявления повлекли за собой резонанс и недовольство со стороны украинцев.

Иван Дорн в начале этого года извинился за слова, которые сказал российскому журналисту и признал, что его заявления звучали "грубо". Но добавил, что в контексте все его фразы звучат не так плохо, чтобы его ненавидеть.

Да, я неидеальный украинец. Вы об этом знаете. Недавно пересматривал Дудя, чтобы выяснить, насколько грубо я там звучу. Да, грубо. И это меня тоже научило многому. Поэтому извиняюсь за это. Также извиняюсь за то, что я сделал это всего 5 лет после. Наверное, должно было пройти столько времени, чтобы все это признать, осмыслить, осознать. Знайте, что я с Украиной, я украинец. Я горжусь тем, что я украинец и всегда гордился,

– говорил Дорн.

Реакция на полномасштабное вторжение и что делает Дорн сейчас

В первые дни полномасштабного вторжения Иван Дорн несколько раз обращался к россиянам с просьбой остановить войну, поддержал Украину, рассказывал о событиях войны миру. Его лейбл закрыл возможность прослушивать музыку в России и Белоруссии.

Затем Иван Дорн уехал на гастроли по миру с благотворительными концертами Play for Ukraine. Он отчитался, что 500 тысяч гривен задонатил в фонд Маши Ефросининой, а еще более 2,5 миллиона ушли на лекарства, турникеты, внедорожник и другие нужды.

Скандальные ситуации происходят при участии Дорна при вторжении. 24 февраля 2023 года должна была выйти пластинка французской группы dOP, в которой трек с артистом и ремикс российского диджея Филиппа Горбачева. Тогда Дорн перенес выпуск сингла и объяснил, что не знал об авторе этого трека.

Жена и дети Ивана Дорна уехали в Париж. Скорее всего, музыкант тоже находится там, хотя эту тему он не комментирует публично. Другие родственники Дорна в основном живут в Украине.

Музыкант продолжает выступать с концертами. Также за время полномасштабной войны вышло несколько его треков на украинском. Правда, по словам артиста, он не исключит русскоязычные песни из творчества.

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