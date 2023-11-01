Это событие заметил блоггер Богдан Беспалов. Он отметил, что на новогодней вечеринке будут не только украинцы, но и россияне.

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Дорн выступит перед россиянами

31 декабря на Бали состоится новогодняя вечеринка. Хедлайнером мероприятия станет украинский певец Иван Дорн. Среди гостей будут и украинцы, ведь сообщение опубликовали на странице Bali Ukraine.

Однако есть один нюанс. По словам Беспалова, на корпоративе будут присутствовать и россияне. Они уже рекламируют выступление Дорна в соцсетях.



Дорн выступит на вечеринке, где будут россияне / Скриншот Беспалова

Среди украинского сообщества на Бали тоже уточнили, что мероприятие открыто для широкой аудитории и не является эксклюзивным для украинцев. Это позволяет предположить, что россияне его тоже посетят.

Сейчас во время полномасштабного вторжения, когда по нам выпускают ракеты и каждый день гибнут люди, Ваня Дорн поедет выступать для россиян,

– прокомментировал Беспалов.

Состоится новогодняя вечеринка в роскошном комплексе Klapa Resort. Стоимость билетов составляет 3500 гривен.

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