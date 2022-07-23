"Дикусар не испугался": Влад Яма признался, как и куда уехал из Украины, и нарвался на критику

Украинский танцовщик Влад Яма уехал из Украины сразу же после полномасштабного вторжения и был лаконичен в соцсетях все это время. Он рассказал, где пересиживает войну и как смог покинуть страну.

Судья "Танцев со звездами" и танцовщик Влад Яма чуть ли не впервые за период войны дал интервью. Он признался, где находится сейчас и как уехал из страны.

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Де Влад Яма и чем занимается

Танцовщик сейчас находится в Соединенных Штатах. По его словам, он уехал сразу же 24 февраля вместе с сыном и женой.

Я вместе со своей семьей. Пока делаю благотворительные мастер-классы, стараюсь их сделать больше, возможно, это будет происходить и в других штатах тоже. Мы уехали уже с самого начала. Мы были несколько дней в Европе. Потом сразу вылетели сюда,

– сказал Влад Яма.

По словам танцовщика, он смог покинуть страну потому, что уехал еще до того, как мужчинам запретили покидать страну: "Я уехал сразу, очень быстро".

Со всем этим родители Влада Ямы остались в Украине. Сначала они жили на западе Украины, а затем переехали снова домой в Запорожье.

"Сейчас они в Запорожье, к сожалению. Но они жили в горах, в Прикарпатье, 2,5 месяца. Я их вывез примерно на 5 или 6 день. У нас был с ними короткий, но тяжелый разговор. Это был момент, когда из Запорожья ехали мои друзья и они сказали, что могут взять с собой родителей. Это были те дни, когда русские войска подходили к Запорожью, они уже были в Запорожской области. Так в жизни никогда с родителями не разговаривал и я надеюсь, что никогда не буду – кричал на них, кое-где с матами".

Интервью с Владом Ямой: смотрите видео

Бурная реакция сети

Интервью Влада Ямы вызвали активное обсуждение в комментариях. Пользователи сети осуждают его за то, что он не остался в Украине, а также вспоминают другого танцовщика – Дмитрия Дикусара, который находится в ВСУ.

"Я очень рад, что со всех наконец-то взлетели маски! Очень надеюсь, что все ямы, которые очень волнуются за Украину за границей, там и останутся, никому не интересными";

"Дикусар, Хливнюк, Тополя, Назар Грабар и еще многие другие (извините, что сейчас не всех называю) – настоящие, мужественные, невероятные мужчины! Мое уважение, безграничная благодарность за их ежедневный героизм. Больше ничего не хочу писать. И без меня комментариев достаточно";

"Время расставило всех на свои места. Дикусар защищает страну, а Яма мастер-классы проводит в Америке";

"Я давно говорил, что в Украине Дикусар больше заслуживает звездного статуса, чем Яма";

"Надеюсь, что каждый сбежавший "мужчина" не вернется! Вы нам не нужны! Наши настоящие мужчины погибают не для того, чтобы потом вы здесь наслаждались жизнью! Мы победим обязательно! А такие, как Яма тюхтии – мы вам этого не забудем";

"Я заметил, что пользовавшиеся популярностью артисты все свалили – такие, как Потап, Винник, Яма, а вот не такие популярные, как Тарас Тополя, Положинский, Ярмак воюют";

"Очень волнуется за родителей из-за океана, а слабо самому приехать и вывезти своих родителей в безопасное место? Не думала, что он такой трус";

"Хорошо, что честно отвечал на вопросы, не пытаясь что-то украсить. О том, что Влад "самовлюбленный нарцисс" был известен и раньше, таким остался и в войну… ничего нового";

"Не хочется его осуждать, но не получается. Стартонул сразу после начала войны, услышал, что пахнет жареным";

"Эгоизм в каждом слове. Разочарована";

"Дикусар – это пример для Ямы";

"Женя Кот, Дима Дикусар, Нестерко не испугались. Не представляю, как в первые дни войны можно было пересечь границу. Угнетать людей в судейском кресле – Яме равных не было, а война из героя сделала "героя"".

Но стоит заметить, что не все придерживаются такой позиции – некоторые считают, что никого осуждать не стоит.