Шлют на Евровидение и вспоминают "Ваньку-встаньку": блогеры хохочут с трека про "гарну українку"

Вслед за аутентичной песней "Парова машина" тикток разорвал трек "Гопак" Юлии Лущинской. В сети он всплыл после интервью Дмитрия Гордона, когда девушка встретила его во время съемки и спела прямо посреди "моста Кличко".

С момента премьеры не прошло и двух недель, а сеть уже взорвалась тысячами мемов и "разнесла" Юлию Лущинскую за шароварщину. Как на "Гопак" реагируют украинцы, блогеры и комики, узнавайте в материале 24 Канала.

К теме Аутентичная песня "Парова машина" стала вирусной: как появился новый хит тиктока

Почему песню о гопак и вышиванку критикуют в сети

Припев "коси заплела, вишиванку одягла, гарна українка я, я танцюю гопака" назвали сборником стереотипов об украинцах, то есть шароварщиной, которая заполонила музыкальное пространство за последний год. Саму же девушку раскритиковали за венок, напоминающий российский кокошник, и странноватые движения, смахивающие на танец под "калинку-малинку".

Кстати, в своем инстаграме Юлия Лущинская объяснила, что случайно встретила Дмитрия Гордона, когда снимала тиктоки, и "без задней мысли захотела спеть для этого замечательного, очень известного человека и получить отзыв". Она искренне удивилась, что ее выступление дали в выпуск "известнейшего интервьюера страны".

Я от всей души хочу поблагодарить Дмитрия Гордона за то, что поддержали украинскую песню и молодого исполнителя. За то, что не вырезали, за то, что у вас большое сердце и выслушали меня и мою песню,

– расплылась в комплиментах Юлия Лущинская.

Реакция блогеров и комиков на вирусный трек "Гопак"

Тиктокер и участник "Лиги смеха" Влад Шевченко пошутил, что Юлия Лущинская должна поехать на Евровидение-2023 вместо группы TVORCHI, чтобы петь там до тех пор, пока европейцы не отдадут нам прямо все оружие.

На эту девочку маленькую половину страны фукает? Им что некого хейтить. Увидим, что они скажут, как она с ядеркой домой вернется. Гоп-гоп, пока,

– сказал Шевченко от имени комитета Нацотбора Евровидения-2023.

Исполнительница вирусного в тиктоке трека "Ванька-встанька" Маша Кондратенко вообще станцевала "гопака" с Юлией Лущинской. Они встретились за кулисами благотворительного фестиваля Brave UA Fest. Блогерша иронически спросила: "Может все-таки "Ваньку-встаньку" вернем?", ведь ее шутливую песню тоже беспощадно критиковали в сети.

Тиктокер и блогер-миллионник Олег Машуковский тоже появился в кадре с Юлией Лущинской, однако, судя по выражению лица, не очень этому обрадовался. "Я его не заставляла, он сам хотел танцевать", – прокомментировала девушка в своем аккаунте.

Кстати, комики из ютуб-проекта "Львы на джипе" спародировали появление девушки в интервью Дмитрия Гордона с тиктокером Некоглаем. Роман Щербан в шароварах и "кокошнике" из надутых рукавиц спел: "Вуса закрутив, вишиванку я одів. Українець гарний я, я танцюю гопака", а Николай Зырянов с "лысиной" на голове поблагодарил за хайп.

На пародию Юлии Лущинской в интервью Гордону замахнулся и видеоблогер Иван Гай, который после нападения России перешел на украинский и донатит на амуницию военным. Его троллинг интервьюер даже опубликовал в своем тиктоке.