"Фу, в дочки годится": 21-летнюю девушку Ромы Свечкоренка из "Холостячки" травят в сети

За день до нового года, 31 декабря, Роман Свечкоренко из "Холостячки" рассекретил свою возлюбленную – Валерию Чернецкую. В сети девушка призналась, что ее захейтили из-за юного возраста, низкого роста, несерьезности и татуировок.

На удивление, многие участники второго сезона "Холостячки" нашли любовь сразу после проекта. К их когорте присоединился блогер и психолог Роман Свечкоренко. Он не просто окунулся в новые отношения, а съехался со своей избранницей. Девушку он представил в сети 31 декабря и последние пять дней на нее льется страшный хейт.

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Как девушку Ромы из "Холостячки" травят в сети

На диванных критиков Валерия пожаловалась в своем профиле. Она призналась, что в директе и комментариях ее хейтят всю – начиная от возраста заканчивая пирсингом в носу:

"Фу, в дочки годится";

"Она несерьезна, не готова к семье";

"Может бухать меньше будет и татуировок бить";

"Мог найти нормальную, без тату и пирсингов".

Люди, Вы совсем сошли с ума? Да, у меня есть татуировка, вот проколола нос. Мы вместе с Ромой это делали, если что. Да, мне 21. Да, у нас 10 лет разницы. Да, я низенькая. Да, я не выгляжу так, как вам хотелось бы,

– эмоционально ответила девушка.

В откровенной заметке она призналась, что из-за шквала критики возненавидела свой рост, возраст, одежду, все пирсинги, внешность и себя в целом. У Леры якобы начались проблемы с самооценкой.

"Будьте добрее, и если ваше мнение не спрашивали, лучше промолчать", – завершила девушка Свечкоренко. "Все будет хорошо", – поддержал он ее в комментариях.



Роман Свечкоренко из "Холостячки" с девушкой / Фото из инстаграма Леры

Кто из участников "Холостячки" нашел свою любовь

Финалист Дмитрий Шевченко не одинок. Он встречается с участницей первого "Холостяка" Екатериной Шеффер. Мужчина увидел ее в фейсбуке, написал первый и пригласил на свидание. Так все и завертелось.

Олег Плахотнюк вернулся к экс-возлюбленной, которая родила ему младшую дочь, и сделал предложение ей прямо в студии пост-шоу.

Павел Богда встречается с девушкой и готов жениться на ней.

Полный текст публикации Валерии Чернецкой:

До последнего не хотела это писать, но я не могу промолчать.

"Фу", в дочки годится", "она несерьезная, не готова к семье", "может бухать меньше будет и татуировок бить", "мог найти нормальную, без тату и пирсингов". Люди, вы там совсем сошли с ума?

Да, у меня есть татуировка, вот недавно проколола нос. Мы вместе с Ромой это делали, если что. Да, мне 21. Да, у нас 10 лет разницы. Да, я низенькая. Да, я не выгляжу так, как вам хотелось бы.

За эти два дня я выгребла столько хейта, сколько за всю жизнь не слышала в свою сторону. Я возненавидела себя, я ненавижу каждый свой прокол, свою внешность, рост, возраст, одежду. А стоит только зайти в директ и прочитать комментарии, и на тебе, я не могу даже на себя смотреть. Хотя до этого с самооценкой все было хорошо.

Будьте добрее, и если ваше мнение не спрашивали, лучше промолчать.