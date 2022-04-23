ФСБ запретила мои концерты, – Галкин рассказал, как из-за антивоенного поста потерял все контракты

В первый день вторжения России в Украину, 24 февраля, Максим Галкин опубликовал пост со словами "Нет войне". За него тут же взялась ФСБ – через два дня отменила все концерты и запретила появляться в рекламах.

Ни для кого не секрет, что еще в феврале "неугодные" российские звезды массово уезжали из Москвы. Алла Пугачева и Максим Галкин, попавший в немилость из-за осуждения войны, выехали в Израиль. Наконец юморист объяснил, почему они так быстро покинули страну.

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Максим Галкин о гонениях в России

Муж Пугачевой признался, что на момент вторжения России в Украину был в Москве и оттуда выставил антивоенный пост. 24 и 25 февраля он еще снимал телешоу "Лучше всех!", выходившее в эфир на федеральном "Первом канале". Уже 26 февраля власти России запретили его лицо на ТВ.

Так, у Галкина сорвались все рекламные контракты, которые должны были пролонгироваться до конца года. Более того, его концертный тур тоже отменился, он даже не смог перенести его на осень.

Я потерял рекламные деньги – раз. Второе – я потерял концертные деньги, потому что в разных городах России местные власти, ФСБ, местная администрация начали запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать местных организаторов,

– признался Максим Галкин.

"Поймите, если я не выступаю сейчас в России, это не потому, что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет, эти концерты стали запрещёнными", – подчеркнул юморист.

После того как роботы на России у Галкина не осталось, он с женой и детьми улетел в отпуск в Израиль. Там он быстро организовал новый концертный тур.

Я давно собирался отдохнуть. При этом запланировал концерты, где мне не запрещают выступать, где меня всегда ждет публика. Поэтому не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет,

– акцентировал артист.

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