Ошибки очевидны, – Фреймут прокомментировала образы Биберов на встрече с Макроном

Звездная пара Джастина и Хейли Биберов недавно встретилась с президентской четой Франции – Эммануэлем и Бриджит Макрон. Образы звезд на встрече раскритиковали, тогда как Ольга Фреймут стала на защиту влюбленных.

Знаменитые супруги Джастин и Хейли Бибер недавно посетили Францию. Там пара встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Многие осудили образ звезд в сети, якобы он не был достаточно официальным. Об этом высказалась украинская телеведущая Ольга Фреймут.

Важно Хейли и Джастин Бибер встретились с Бриджит и Эммануэлем Макроном: фото стильных образов

Ольга Фреймут об образах Биберов

Телезвезда встала на защиту известной пары. Она отметила, что на встречу с президентской четой обычно следует одеваться так, как указано в приглашении. Но публика не может знать, какой дресс-код должна была соблюсти пара.

Ольга Фреймут считает, что дресс-код black tie (черный смокинг, белая рубашка, бабочка) неидеальное решение, потому что "Джастина могли спутать с официантом". Но white tie (белая рубашка и жилетка, брюки и фрак), как отметила ведущая, подошел бы для инаугурации. Джастин и Хейли хотели проявить себя и продемонстрировать индивидуальность.

"При посещении президента другой страны вежливо надеть что-то с этническими нотами. Но наряжаться с ног до головы в народное рискованно – можно иметь вид моей знакомой, которая работала костюмером одного городского дворца культуры. И время от времени наряжалась в костюмы. Словом, она, к сожалению, сошла с ума", – добавила Ольга Фреймут.

Все-таки украинская знаменитость нашла две ошибки в наряде Джастина и Хейли.

Впрочем, две ошибки Биберов очевидны – голый животик у Хейли и кроссовки у Джастина. Первое уместно разве что на пляже, а спортивная обувь для занятий спортом и прогулок,

– отметила Фреймут.

Что надели Джастин и Хейли на встречу с Макроном