"Как проглянуло солнце": Фоззи тронул сообщением, которое получил от защитника "Азовстали"

Участник группы ТНМК Фоззи показал сообщение от уволенного защитника "Азовстали". Накануне музыкант записывал ему видео с поддержкой.

Около недели назад Украине удалось вернуть часть защитников "Азовстали". Фоззи из рэп-группы ТНМК показал сообщения от одной из военных.

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Фоззи показал переписку с защитником "Азовстали"

Музыкант рассказал, что однажды после концерта в Берлине к нему подошел молодой человек. Он попросил записать видео-приветствие его брату, который в то время был в плену.

Я сказал, что надеюсь на встречу. И еще что-нибудь. И теперь вот получил ответ. Не могу ее удержать в себе. Словно солнце проглядело из-за туч. Кто-то там, наверху, хорошо к нам относится,

– поделился Фоззи.

Защитник "Азовстали" написал артисту после освобождения, что пока ему приходилось слушать гимн России, он мысленно читал песню ТНМК.

"Каждое утро в шесть мне приходилось слушать гимн кацапов, а чтобы это не давило на голову, я про себя каждый раз читал песню "Та ти шо". И уже по возвращении брат прислал мне ваше видеопоздравление. Это было очень крутое совпадение. Искренне вам спасибо!" – написал защитник.

Сообщение от защитника Мариуполя / Фото из инстаграма Фоззи

, 21 сентября Украина вернула из плена 215 защитников и защитниц. Из них – 108 бойцов, державших "Азовсталь". Освободили пятерых командиров – защитников "Азовстали" , среди которых Денис Прокопенко, Сергей Волынский и Святослав Паламар, которые будут оставаться в Турции до окончания войны. Впрочем, у них уже была возможность встретиться с родными.

Сообщение от освобожденного военного тронуло сеть. Поклонники в комментариях поделились впечатлениями: