"Как проглянуло солнце": Фоззи тронул сообщением, которое получил от защитника "Азовстали"

4 октября 2022 , 13:37
Читати новину українською

Источник:

Фоззи из ТНМК

Участник группы ТНМК Фоззи показал сообщение от уволенного защитника "Азовстали". Накануне музыкант записывал ему видео с поддержкой.

Около недели назад Украине удалось вернуть часть защитников "Азовстали". Фоззи из рэп-группы ТНМК показал сообщения от одной из военных.

Читайте также Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными в Турции: трогательные кадры

Фоззи показал переписку с защитником "Азовстали"

Музыкант рассказал, что однажды после концерта в Берлине к нему подошел молодой человек. Он попросил записать видео-приветствие его брату, который в то время был в плену.

Я сказал, что надеюсь на встречу. И еще что-нибудь. И теперь вот получил ответ. Не могу ее удержать в себе. Словно солнце проглядело из-за туч. Кто-то там, наверху, хорошо к нам относится,
– поделился Фоззи.

Защитник "Азовстали" написал артисту после освобождения, что пока ему приходилось слушать гимн России, он мысленно читал песню ТНМК.

"Каждое утро в шесть мне приходилось слушать гимн кацапов, а чтобы это не давило на голову, я про себя каждый раз читал песню "Та ти шо". И уже по возвращении брат прислал мне ваше видеопоздравление. Это было очень крутое совпадение. Искренне вам спасибо!" – написал защитник.

Сообщение от защитника Мариуполя / Фото из инстаграма Фоззи

Напомним, 21 сентября Украина вернула из плена 215 защитников и защитниц. Из них – 108 бойцов, державших "Азовсталь". Освободили пятерых командиров – защитников "Азовстали", среди которых Денис Прокопенко, Сергей Волынский и Святослав Паламар, которые будут оставаться в Турции до окончания войны. Впрочем, у них уже была возможность встретиться с родными.

Сообщение от освобожденного военного тронуло сеть. Поклонники в комментариях поделились впечатлениями:

  • "Что еще раз подтверждает какая мы сила вместе. Должны держаться купочки и каждый на своем месте делать все для победы!";
  • "Трогательно";
  • "Саша, ну я представляю, как парень радовался! Это что-то";
  • "Аж муравьи";
  • "Это так круто и трогательно! Невероятный фидбек. Даже не фидбек, а метеорит энергии";
  • "Какая крутая история. Человечество и поддержка сейчас самое важное";
  • "Тоже напеваю эту песню часто. Культурный код";
  • "Как трогательно".

Автор: Марія Касій