Фотографии Кейт Миддлтон появились на фотовыставке в лондонском Музее

Кейт Миддлтон давно увлекается фотографией. В объективе герцогини Кембриджской появляются не только родные. В январе прошлого года она сняла людей, переживших Холокост. Эти фотографии вошли в экспозицию в лондонском Музее.

Очевидно, Кейт Миддлтон гордится тем, что фотографии ее авторства появились на фотовыставке в Имперском военном музее Лондона. Просмотреть их можно с сегодняшнего дня, 6 августа. Экспозиция будет доступна до 7 января 2022 года.

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Для меня большая честь стать частью новой выставки в лондонском Имперском военном музее, на которой собрано более 50 портретов тех, кто пережил Холокост,

– поделилась Кейт Миддлтон.

"Эти фотографии фиксируют особую связь между людьми, пережившими Холокост, и молодым поколениям их семей, и напоминают нам о коллективной ответственности за то, чтобы их истории продолжали жить", – говорится в публикации.

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Напомним, в конце января 2020 года Кейт Миддлтон представила фотопроект, посвященный памяти жертв Холокоста: