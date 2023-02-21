После слухов о беременности: Иракли Макацария показал жену в купальнике – неожиданное фото

После Дня святого Валентина сеть засыпала Иракли Макацария поздравлениями с предстоящим пополнением, ведь десятки пользователей заметили у Лизы беременный животик. Шестой украинский "Холостяк" никак не комментировал слухи, а теперь показал жену в купальнике.

После рекламной съемки в Тбилиси, наделавшей шум в сети, Иракли Макацария и Лиза Чичуа рванули на курорт. Вместо того чтобы подтвердить или опровергнуть слухи о беременности жены, экс-холостяк опубликовал ее пляжное фото, на котором видна безупречная фигура.

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Жена Иракли показалась в купальнике после слухов о беременности

20-летняя Лиза Чичуа сфотографировалась на лежаке в раздельном купальнике, нисколько не скрывавшем ее фигуру. В кадре она засветила подтянутый животик и даже пресс. Иракли Макацария никак не прокомментировал фото с отдыха, но, похоже, это его ответ на поздравление фолловеров с предстоящим отцовством.

Иракли Макацария на отдыхе с женой / Фото из инстаграм-сторис звезды

Стоит отметить, что с предстоящим пополнением героя 6 сезона шоу "Холостяк" поздравили десятки фолловеров. Все, кто комментировал пост Иракли ко Дню Валентина, были убеждены, что Лиза беременна:

"С праздником вашу семью! И с пополнением";

"Какая красота, вас уже трое. Берегите друг друга";

"Скоро будет пополнение";

"Любовь умножается".

На фото девушку якобы выдавал округлый животик, который трудно было не заметить даже под широким платьем. Однако, судя по свежим фотографиям из курорта, фаны поспешили.

Иракли Макацария с женой Лизой / Фото из инстаграма экс-холостяка

Напомним, на 20-летней Лизе Чичуа Иракли Макацария женился в июле 2022 года. До этого он не имел серьезных и стабильных отношений – встречался с одной девушкой, а через неделю с другой. Однако в жену влюбился с первого взгляда.