Флиртовали на Оскаре: Брэда Питта подозревают в новом романе

Западная пресса переполнена слухами о новых романтических отношениях голливудского актера Брэда Питта. Его заподозрили в романе с коллегой Андре Дэй, которая была номинантом на Оскар-2021.

После того, как Брэд Питт отсудил возможность опекать детей, его личная жизнь также стала налаживаться. Теперь ему приписывают роман с 36-летней актрисой и певицей Андрой Дэй.

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Новый роман Брэда Питта

Инсайдеры сообщают, что знаменитость определенное время интересовался актрисой. Церемония награждения Оскар-2021 помогла им сблизиться. Пара обменялась номерами телефонов.

Андра Дэй уже некоторое время находится в "поле зрения" Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами Оскара и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые друзья Брэда говорили о том, что они будут отличной парой,

– пишет издание.

Заметим, что Андра Дэй была номинирована на премию Оскар за главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

Последний роман Брэда Питта