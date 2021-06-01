Флиртовали на Оскаре: Брэда Питта подозревают в новом романе

Западная пресса переполнена слухами о новых романтических отношениях голливудского актера Брэда Питта. Его заподозрили в романе с коллегой Андре Дэй, которая была номинантом на Оскар-2021.
После того, как Брэд Питт отсудил возможность опекать детей, его личная жизнь также стала налаживаться. Теперь ему приписывают роман с 36-летней актрисой и певицей Андрой Дэй.
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Новый роман Брэда Питта
Инсайдеры сообщают, что знаменитость определенное время интересовался актрисой. Церемония награждения Оскар-2021 помогла им сблизиться. Пара обменялась номерами телефонов.
Андра Дэй уже некоторое время находится в "поле зрения" Брэда Питта. Они флиртовали за кулисами Оскара и обменялись телефонами. Это могли быть просто профессиональные отношения, но некоторые друзья Брэда говорили о том, что они будут отличной парой,
– пишет издание.
Заметим, что Андра Дэй была номинирована на премию Оскар за главную роль в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидей".
Последний роман Брэда Питта
- Последний раз о романтических отношениях голливудской звезды было известно в августе 2020 года. Тогда оказалось, что он познакомился с Николь Потуральски в августе 2019 года в берлинском ресторане Borchardt, принадлежащем значительно старшему мужу модели и другу актера Роланду Мэри.
- Девушка оставила звезде свой номер, а уже через несколько недель они встретились в Лос-Анджелесе. Брэд Питт пригласил Николь на концерт Канье Уэста, где их заметили в VIP-зоне.
- 68-летний муж модели знал о романе жены, однако у пары свободный брак, поэтому к увлечению молодой возлюбленной ресторатор относился спокойно.
- Брэд Питт приглашал Николь Потуральськи в Шато Мираваль – замок, где он женился на Анджелине Джоли. Это свидетельствовало о серьезности их отношений.
- Но после публичного разоблачения пары роман продлился недолго. Уже в конце октября стало известно, что актер и модель разошлись.