В фиолетовом наряде и с эффектной прической: Джамала покорила аутфитом на Нацотборе

Популярная украинская певица Джамала стала судьей Национального отбора Евровидения-2022. Она появилась на мероприятии в эффектном образе.

Украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение в 2016 году. Поэтому ее пригласили стать судьей на финале Национального отбора в 2022, сообщает 24 канал.

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Образ Джамалы

На финале Нацотбора Джамала предстала в эффектном аутфите. Она примерила сине-фиолетовый комплект, состоящий из мини-юбки и кроп-топа с объемными рукавами и глубоким декольте.

Исполнительница довершила образ золотыми аксессуарами – цепочкой и длинными серьгами-подвесками. Волосы она заплела в длинные косы с розовыми прядями.

Джамала подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Джамала / Скриншот с видео

Напомним, Джамала уже была судьей Национального отбора Евровидения. Она выбирала участника на конкурс от Украины в 2017 – 2019 годах. В этом году артистка имеет особые критерии, по которым будет судить финалистов: