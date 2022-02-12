Українська співачка Джамала перемогла у конкурсі Євробачення у 2016 році. Тому її запросили стати суддею на фіналі Національного відбору у 2022, повідомляє 24 канал.

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Образ Джамали

Для фіналу Нацвідбору Джамала постала в ефектному аутфіті. Вона приміряла синьо-фіолетовий комплект, що складався з мініспідниці та кроп-топу з об'ємними рукавами та глибоким декольте.

Виконавиця довершила образ золотими аксесуарами – ланцюжком та довгими сережками-підвісками. Волосся вона заплела у довгі коси з рожевими пасмами.

Джамала підкреслила очі чорними стрілками та нафарбувала губи рожевою помадою.



Джамала / Скриншот з відео

Нагадаємо, Джамала вже була суддею Національного відбору Євробачення. Вона обирала учасника на конкурс від України у 2017 – 2019 роках. Цього року артистка має особливі критерії, за якими судитиме фіналістів: