Финалистка Холостяка Юля "Зайка" рассказала, почему осталась в Киеве: Мое сердце – здесь

Участница и финалистка популярного реалити-шоу "Холостяк-11" решила не покидать столицу страны во время войны и обстрелов города. Она помогает волонтерам и поддерживает фронт.

Юлия Бельченко, которую еще часто называют "Зайкой", сейчас перешла из смм-профессии в волонтерство. Она помогает плести маскировочные сетки, покупает продукты на свои средства и отдает собственную одежду для беженцев из Киевской области. Также публикует в сети важную информацию и поддерживает поклонников в личных сообщениях.

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Что касается того, почему она не покинула Киев во время эвакуации, девушка призналась, что здесь ее дом и в ближайшее время она не планирует куда-то уезжать.

Киев – мой родной город, мой дом. Мое сердце здесь. Пока даже не было мысли покинуть столицу, хотя друзья, знакомые и подписчики предлагали пожить в безопасном месте. Но я чувствую, что здесь нужнее,

– говорит Юля.

По ее словам, о войне 24 февраля она узнала в 6 утра от своей подруги. Та ей позвонила по телефону и сообщила страшное известие. В первую неделю вторжения России дома у Юли останавливались друзья и знакомые из Восточной Украины, которые отправились на запад. Сейчас она старается отбросить все отрицательные мнения и фокусироваться только на положительных новостях.

"Верю в нашу армию и смелых мужчин в терробороне. Война сплотила всех нас и укрепила патриотический дух. Нас не сломать! Я горжусь тем, что я украинка! Не сомневаюсь – победа за нами!" – говорит девушка.



Юлия Бельченко волонтерит в Киеве во время войны / Фото с инстаграмма"Холостяка"